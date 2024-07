Cattivissimo Me 4 parte con 230 milioni di dollari nel mondo, in Italia dal 21 agosto

News Cinema

Dovremo attendere fino al 21 agosto per rivedere in sala Gru e i Minion in Cattivissimo Me 4, ma nel frattempo negli USA e nel resto del mondo il film sta già facendo registrare ottimi numeri. Come si pone rispetto alle partenze degli altri lunghi della saga targata Illumination?

Cattivissimo Me 4 arriverà in Italia il 21 agosto, ma in diversi altri mercati è già uscito: in particolare i riflettori erano puntati sull'esordio negli USA, a cavallo del lucrativo weekend lungo dell'Independence Day. Il film vede il ritorno alla regia di Chris Renaud, che tenne a battesimo la saga, ormai amatissima specialmente dal pubblico più giovane, innamorato non solo di Gru e della sua famiglia allargata, ma soprattutto degli iconici e ipercinetici Minion! Guardiamo quali siano stati i numeri alla partenza.



Cattivissimo Me 4, a metà strada tra le migliori partenze della saga

Negli USA Cattivissimo Me 4 della premiata ditta Illumination / Universal ha portato a casa 122.600.000 dollari, nei cinque giorni del weekend lungo festivo del 4 luglio, un momento prezioso per molte major. Il risultato alla partenza lo rende inseguitore distanziato di Inside Out 2, che era partito a metà giugno con 155 milioni, ma a ben guardare la differenza è ancora più marcata: il film Pixar infatti aveva raccolto la sua cifra in tre giorni e non cinque, mentre il decollo americano di Cattivissimo Me 4 sui tre giorni è di "appena" 75 milioni. Usiamo le virgolette non a caso, perché parliamo comunque di una solida partenza che sarebbe un po' scorretto paragonare con un fenomeno: fan e affezionati del non più così cattivo Gru, accompagnato da Lucy, figlie adottive e nuovo pargolo Gru Jr., non sono mancati, specialmente per non perdere gli ultimi deliri dei Minion. Anche Cattivissimo Me 2 (2013) e Cattivissimo Me 3 (2017), come ci ricorda Boxoffice Pro, erano usciti nel fine settimana allungato del 4 luglio, totalizzando rispettivamente 143 e 99 milioni, per cui c'è un recupero sul terzo capitolo, non una flessione.

Nel mondo siamo già a quota 229.560.000 milioni di dollari, a fronte di un budget che, come sempre nel caso dell'Illumination, è dimezzato rispetto ai costi Disney / Pixar: come conferma Hollywood Monday, si parla dei classici 100 milioni che l'azienda investe sempre nei suoi cartoon, per cui il film - escludendo i costi di marketing - ha già recuperato il suo costo... e non è nemmeno uscito in tutti i mercati!

La parola adesso a spettatrici e spettatori italiani (di qualunque età).

