Inside Out 2 batte C'è ancora domani al boxoffice italiano della stagione, diventa primo

Con le ultime cifre del botteghino italiano del weekend, Inside Out 2 è riuscito nell'imprevedibile sorpasso di C'è ancora domani, diventando il più grande incasso della stagione. Ma quali sono i prossimi record da abbattere?

Esaminando i dati Cinetel dell'ultimo boxoffice italiano del weekend, scopriamo che Inside Out 2, raccogliendo 3.929.150 euro e raggiungendo il totale di 37.318.700, ha superato il record stagionale segnato dal C'è ancora domani di Paola Cortellesi (36.737.100). Il lungometraggio animato Pixar ormai procede stabilmente abbattendo un traguardo dopo l'altro: qui in Italia ha di fronte i 37.506.100 del remake del Re Leone, superati i quali diverrà il più alto incasso Disney di tutti i tempi nel nostro paese, inflazione permettendo (che conta sempre in tutti i ragionamenti che facciamo e che coprono uscite molto distanziate negli anni e nei decenni). Per quanto riguarda il resto del mondo, Inside Out 2 deve a questo punto superare il 1.242.805.360 dollari (fonte Boxofficemojo) degli Incredibili 2 per diventare il più alto incasso Pixar della storia: è a quota 1.216.924.000, ci siamo quasi. Nella classifica universale del boxoffice animato mondiale, la terza posizione del primo Frozen con 1.274.215.854 dollari è a portata, così come la seconda di Super Mario Bros. - Il Film con 1.361.553.421 dollari. Vediamo al momento meno certa la vetta di Frozen II con 1.451.653.316, ma tutto è possibile. Rimane un cavillo: il remake del Re Leone non è stato venduto come il film di animazione che in effetti è, ma se lo considerassimo dominerebbe ancora la valle con il suo regale e lontano 1.663.075.400.