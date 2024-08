Cattivissimo Me 4 domina il boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Non c'è da sorprendersi: lo scatenato Cattivissimo Me 4 è in cima alla classifica del botteghino italiano del weekend. Lo seguono It Ends With Us e Alien Romulus.

Si era già capito dall'anteprima del 7, con un incasso di 1.100.000 euro, che Cattivissimo Me 4 non avrebbe avuto rivali al boxoffice italiano del weekend, alla sua uscita ufficiale: dati Cinetel alla mano, il suo primo fine settimana da noi ammonta a 3.705.800, che confluiscono nel totale di 6.310.000, contando anche la suddetta anteprima e gli incassi dei cinque giorni ufficiali di programmazione. Il ritorno di Gru e dei Minion, questa volta alle prese con un farsesco programma di protezione testimoni, è costato all'Illumination e alla Universal sui 100.000.000 di dollari (fonte The Hollywood Monday), e ne ha già raccolti nel mondo 885.398.000 (fonte Boxofficemojo), confermando la tenuta dei personaggi presso il grande pubblico. Finora al botteghino è tuttavia il capitolo relativamente più debole della saga dopo l'originale Cattivissimo Me del 2010, mentre in Italia è ancora dietro a quest'ultimo, che all'epoca totalizzò comunque sui 12 milioni di euro. Staremo a vedere.