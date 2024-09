Cattivissimo Me 4 ancora in cima al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Gru e i Minion non hanno problemi a contenere la concorrenza: Cattivissimo Me 4 è ancora primo al botteghino italiano del weekend. Lo seguono It Ends With Us (stabile) e la nuova entrata del remake del Corvo.

Nessun problema sul fronte Gru e Minion: Cattivissimo Me 4 continua agilmente a mantenere la vetta al boxoffice italiano del weekend. I suoi 2.936.000 euro d'incasso (fonte Cinetel) confluiscono nel totale nostrano di 10.566.500, rendendo il film animato targato Universal / Illumination il quarto miglior risultato dell'anno solare, con Kung Fu Panda 4 ormai nel mirino. Cattivissimo Me 4, rocambolesca storia della famiglia allargata di Gru, alle prese con un programma di protezione testimoni cercando (invano) di non dare nell'occhio, è arrivato nel mondo a 915.307.500 dollari (fonte Boxofficemojo), a fronte di un costo sui 100 milioni. Scommessa sicura, ancora una volta.

Stabile al secondo posto il dramma It Ends With Us - Siamo noi a dire basta, con Blake Lively divisa tra due amori, uno tossico e l'altro antico, nell'adattamento del romanzo best seller di Colleen Hoover: con altri 571.100 euro raccolti nel fine settimana, da noi è a quota 2.201.300. Da notare che nel mondo il film di Justin Baldoni ha raggiunto i 285.818.800, che sarebbero pochissimi per un blockbuster ma sono tantissimi per un film di questo tipo, costato "solo" 25 milioni di dollari (fonte Deadline). Ora Lively e Baldoni dovranno dirimere i loro vociferati screzi, perché di certo si avvertità la necessità di un sequel, che sotto forma di romanzo già esiste.

Esordio direttamente in terza posizione per uno dei film più criticati a scatola chiusa degli ultimi anni: The Crow - Il corvo con Bill Skarsgaard raccoglie l'eredità del compianto Brandon Lee (mossa giudicata azzardata dai fan), riportando sullo schermo la gotica storia di vendetta visionaria, tratta dalla graphic novel di James O’Barr. Debutta con 377.600 euro sui cinque giorni (288.000 nel weekend). Nel mondo è già un punitivo flop da 13.204.200 dollari, su un budget di 50 milioni (fonte The Hollywood Reporter).