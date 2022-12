Cattiva coscienza: riprese terminate per il nuovo film del regista de La cena perfetta Davide Minnella

News Cinema

Sono terminate le riprese di Cattiva coscienza, il nuovo film di Davide Minnella, regista del divertente La cena perfetta. Il cast è ricchissimo e comprende Francesco Scianna, Matilde Gioli, Filippo Scicchitano, Giovanni Esposito e Caterina Guzzanti.

Dopo il divertente La cena perfetta, Davide Minnella ha ultimato le riprese del suo nuovo film, Cattiva coscienza, con cui, come dice nel post di annuncio fine lavorazione pubblicato su Instagram, ha provato ad alzare l'asticella. E ci riuscirà sicuramente anche grazie a un ottimo cast che comprende Filippo Scicchitano, Francesco Scianna, Matilde Gioli, Caterina Guzzanti, Giovanni Esposito (gli ultimi due hanno pubblicato il divertente video che trovate qua in basso), Alessandro Benvenuti, Gianfranco Gallo, Gianluca Gori, Beatrice Grannò e con la partecipazione speciale di Motta, che ha scritto un brano inedito per il film e si esibisce sul palco in una scena. Aspettiamo al cinema Cattiva Coscienza, prodotto dalla IIF e distribuito da Vision Distribution.

Cattiva coscienza, la trama

Filippo è un fidanzato fedele, un avvocato impeccabile e un uomo generoso. È possibile essere così perfetti? Sì, se hai una coscienza come Otto che controlla ogni tua mossa. Un giorno, però, Otto raggiunge in ritardo la sua postazione di lavoro nel "Mondo Altro" e scopre che, in pochi minuti, Filippo ha messo sotto sopra tutta la sua vita. Otto è in difficoltà, deve sistemare le cose prima che le Coscienze Superiori se ne accorgano e decide così di affrontare Filippo di persona piombando sulla Terra... In questo percorso emozionante, divertente, ricco di colpi di scena e di situazioni in cui non sempre sarà facile agire "secondo coscienza", i nostri protagonisti vedranno pian piano la loro vita con occhi diversi.