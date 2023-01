Cate Blanchett risponde alle critiche su Tár: "Il potere non ha genere"

News Cinema

Dopo le critiche ricevute dalla direttrice d'orchestra che ha definito la protagonista di Tár "anti-donna", Cate Blanchett ha detto la sua.

Tár ha permesso a Cate Blanchett di vincere il Golden Globe come migliore attrice in un film drammatico. E così parte la corsa agli Oscar dell’attrice, tra le più acclamate di Hollywood. Tuttavia la pellicola non ha rinunciato al fattore polemica, dopo le critiche mosse dalla direttrice d’orchestra Marin Alsop. Tra le più famose al mondo, Alsop ha ammesso di essersi sentita offesa dal modo in cui è stata caratterizzata Lydya Tár nel film. Il personaggio interpretato da Cate Blanchett avrebbe scatenato una polemica e l’attrice ha rotto il silenzio spiegando il suo punto di vista.



Cate Blanchett risponde alle critiche su Tár

A detta di molti, il personaggio rappresentato da Cate Blanchett in Tár si ispirerebbe alla vita (sia privata che professionale) di Marin Alsop. Ed è stata la direttrice d’orchestra a dire la sua durante un’intervista al Sunday Times, spiegando di non aver gradito il modo in cui il film ha ritratto la protagonista, accusata di abuso di potere. La direttrice d’orchestra ha quindi dichiarato:

Molti aspetti appena accennati in Tár sembravano allinearsi con la mia vita personale. Ma dopo averlo visto non mi sentivo più preoccupata, mi sentivo offesa su più livelli. Offesa come donna, come direttrice d’orchestra e in quanto lesbica. Avere l’opportunità di rappresentare una donna in quel ruolo e renderla una predatrice sessuale l’ho trovato straziante. […] Mi sembra davvero una cosa orrenda e palesemente anti-donna. Presumere che si comportino in modo identico agli uomini o che diventino isteriche, instabili significa perpetuare un'immagine che abbiamo visto al cinema già molte volte.

La risposta di Cate Blanchett non è tardata ad arrivare. L’attrice protagonista ha concesso un’intervista a BBC Radio 4 spiegando di avere il massimo rispetto per Marin Alsop, ma di non essere d’accordo con le sue dichiarazioni.

È un film molto provocatorio e susciterà risposte molto forti. Quello che il regista e io volevamo fare era creare una conversazione vivace, quindi non esiste una risposta giusta o sbagliata ad un’opera d’arte. Non è un film sulla direzione d'orchestra, e penso che le circostanze del personaggio siano del tutto fittizie. Ho preso in considerazione così tanti direttori diversi, ma anche romanzieri, artisti visivi e musicisti di ogni genere. Non è un film letterale.

In conclusione, Cate Blanchett ha dichiarato che Marin Alsop ha diritto ad esprimere la sua opinione, ma ha poi precisato che “Tár è una meditazione sul potere e il potere non ha genere”.