Tár: Cate Blanchett potrebbe conquistare il suo terzo Oscar

Con la vittoria del Golden Globe per Tár, Cate Blanchett diventa la favorita indiscussa per la vittoria all'Oscar. Ma quali altre attrici hanno raggiunto il traguardo prima di lei?

Tár - acclamata pellicola di Todd Field - continua ad ottenere importanti riconoscimenti. Ieri - 10 gennaio - Cate Blanchett ha infatti vinto il suo quarto Golden Globe come miglior attrice protagonista per il controverso ruolo di Lydia Tár. L'attrice, dunque, è diventata ufficialmente la favorita per l'Oscar di categoria.

Tár - Cate Blanchett e la probabile terza vittoria agli Oscar

Cate Blanchett, come accennato, ha vinto ben quattro Golden Globe su dodici candidature - per Elizabeth, Io non sono qui, Blue Jasmine e Tár. La sua ultima vittoria, quindi, rafforza la possibilità di un suo trionfo anche agli Oscar. Secondo i pronostici, l'attrice è infatti l'assoluta favorita nella corsa all'ambita statuetta - l'unica potenziale "rivale" è Michelle Yeoh, protagonista del film rivelazione dell'anno, Everything Everywhere All at Once, battuto però ai Golden Globe da Gli Spiriti dell'Isola. Se le previsioni dovessero avverarsi, l'attrice australiana arricchirebbe quindi il suo ricco palmarès con un terzo Oscar - dopo quelli vinti per The Aviator e Blue Jasmine -, entrando di diritto in una cerchia ristrettissima di attrici che hanno raggiunto lo stesso traguardo. Al momento infatti, sono solamente tre le leggende del cinema che hanno ottenuto tre statuette: Ingrid Bergman (Angoscia, Anastasia e Assassinio sull'Oriente Express di Sydney Lumet), Meryl Streep, (Kramer contro Kramer, La scelta di Sophie e The Iron Lady) e Frances McDormand (Fargo, Tre Manifesti a Ebbing, Missouri e Nomadland). Regina indiscussa rimane, però, Katharine Hepburn, con quattro Oscar (La gloria del mattino, Indovina chi viene a cena?, Il leone d'inverno e Sul lago dorato).

Le altre candidate ai Golden Globe 2023 come migliori attrici protagoniste in un film drammatico erano Olivia Colman (Empire of Light), Viola Davis (The Woman King), Ana de Armas (Blonde) e Michelle Williams (The Fabelmans). Cate Blanchett, però, non era presente alla cerimonia di premiazione, in quanto impegnata in una produzione nel Regno Unito. Ad accettare il premio a suo nome è stato Henry Golding, uno dei presentatori della serata. In Tár l'attrice interpreta una direttrice d'orchestra e compositrice di musica classica di fama mondiale, considerata fra i migliori talenti della sua generazione e una pioniera dell'emancipazione femminile. La sua carriera, però, viene stroncata da accuse di cattiva condotta sessuale ed abuso di potere. Un autentico colpo di scena, che ha attirato non poche polemiche, fra cui quelle della direttrice d'orchestra Marin Alsop. Vedremo dunque se le critiche bloccheranno anche la conquista del terzo Oscar di Cate Blanchett. L'annuncio delle nomination è previsto per il 24 gennaio mentre la cerimonia di premiazione si terrà il 12 marzo.