Carter: il trailer del film d'azione coreano in arrivo su Netflix

Diretto da Jung Byung-gil, regista di Confession of Murder e The Villainess, e con protagonista Joo Won, il film debutterà in streaming il prossimo 5 agosto. Ecco trailer e trama di Carter.

Un uomo si risveglia privo di memoria, ma spinto a completare una missione misteriosa per salvare sé stesso e forse non solo: perché di mezzo ci sono anche una pandemia e un vaccino.

Questa, in estrema sintesi, è la trama di Carter, action movie coreano che debutterà in streaming su Netflix il 5 agosto e di cui vi mostriamo il trailer ufficiale.

Diretto da Jung Byung-gil, il regista di film come Confession of Murder e The Villainess (quest'ultimo presentato a Cannes), che farà presto il suo esordio hollywoodiano in un film con Gerard Butler intitolato Afterburner, Carter vede protagonista la star coreana Joo Won, ed ha come catteristica principale quello di essere stato girato in un unico, lungo, adrenalinico piano sequenza, che restituisce l'azione ininterrotta delle vicende in tempo virtualmente reale.

Ecco trailer e trama ufficiali di Carter:





"Ti chiami Carter. Se vuoi sopravvivere, fidati di me."

A due mesi dall'inizio di una pandemia mortale che ha avuto origine nella zona demilitarizzata e che ha devastato Stati Uniti e Corea del Nord, "Carter" si risveglia senza alcuna memoria del passato. Nella sua testa c'è un misterioso dispositivo e in bocca ha un ordigno letale. Una strana voce che sente solo lui gli dice cosa fare. La bomba può scoppiare da un momento all'altro, a meno che non riesca a salvare la bambina che è l'unico antidoto al virus, ma per riuscirci dovrà vedersela con la CIA e con i golpisti nordcoreani.

Carter deve completare la missione e andare nel Nord per trovare la bambina.

La sua lotta per la sopravvivenza è al centro di questo film d'azione girato in un'unica sequenza a ripresa continua!