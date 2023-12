Carrie Fisher ricordata da sua figlia su Instagram a sette anni dalla morte

News Cinema

Il 27 dicembre 2016 moriva Carrie Fisher, la mitica principessa Leia di Star Wars, faro di ironia scatenata cara a tutti i colleghi e le colleghe. Sua figlia Billie Lourd ha voluto scrivere due parole in occasione del settimo anniversario della sua scomparsa.

Classe 1992, figlia di Carrie Fisher e Bryan Lourd, l'attrice Billie Lourd ha recitato con sua madre solo nella nuova trilogia di Star Wars, ma più di tutti ha vissuto nell'aura tutta particolare della nostra principessa Leia: decisa, spavalda e pronta a un'ironia tagliente. A sette anni dalla morte, Billie ha voluto ricordare a suo modo l'importanza che ha ancora per lei la figura di Carrie, e allo stesso tempo ha voluto confidarsi con i suoi follower su Instagram sulla sua personale elaborazione del lutto. Leggi anche Billie Lourd e Mark Hamill alla cerimonia sulla Walk of Fame per Carrie Fisher: "Lei era la nostra Principessa"

Billie Lourd su Carrie Fisher: "Apprezzo la vita come non avevo mai fatto prima"

Interprete della tenente Connix in Star Wars: Il risveglio della Forza, Star Wars: Gli Ultimi Jedi e Star Wars: L'ascesa di Skywalker, Billie Lourd è stata al fianco di sua madre Carrie Fisher, deceduta a 60 anni proprio poco dopo aver girato il secondo dei film citati, il 27 dicembre 2016, per un grave problema cardiaco. Ora madre di un figlio di 3 anni e di una figlia di 1, Kingston Fisher e Jackson Joanne, avuti con suo marito Austen Rydell, Billie ha ricordato su Instagram la mamma che per tutti è la principessa Leia di Guerre Stellari, una parte che ottenne a soli 19 anni. Ecco la traduzione del post di Billie:

Mia madre è morta da 7 anni (ma chi tiene il conto? Forse io?). Ogni anniversario mi porta una diversa versione del mio lutto. Alcuni mi caricano di rabbia, altri mi fanno piangere tutto il giorno, altri mi fanno sentire dissociata e vuota, alcuni non mi fanno sentire nulla, alcuni mi fanno sentire colpevole per non provare nulla, e altri ancora mi fanno sentire tutte queste cose insieme. Quest'anno mi sono svegliata e mi sento grata, se volete "grieful" [gioco di parole tra "grief" e "grateful", ndr]. Il lutto ha intriso la mia vita di un senso di apprezzamento che non avevo mai avuto prima. Mi spinge a godermi ogni momento di gioia come se fosse l'ultimo. Oggi tenevo in braccio mia figlia che mi dormiva tra le braccia e i miei occhi si sono riempiti di lacrime di gioia. Ho riso di me stessa poi ho pianto ancora di più, perché stavo ridendo. Ho avvertito la presenza di mia madre come il calore del sole sulla tua pelle in un caldo giorno d'estate. Quel tipo di calore in cui senza volerlo chiudi gli occhi, inspiri profondamente col naso e sorridi. Mi manca ogni giorno ma il luogo comune è pure vero: è con me ogni giorno, imbeve i miei momenti gioiosi con ancora più gioia. Come dico a mio figlio, vive tra le stelle e potete scommetterci che fa brillare la mia vita. Mando il mio amore a tutti quelli che vivono un lutto. Spero che ognuno possa sentire una piccola scintilla di gratitudine, tra tutti i sentimenti che il lutto inevitabilmente porta.