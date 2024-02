News Cinema

Carol Doda Topless at the Condor: il trailer del documentario sulla rivoluzionaria ballerina americana

Nel 1964 fu la prima a esibirsi a seno nudo in un locale di San Francisco, a fare uso di silicone per aumentare le dimensioni del seno, e divenne una delle icone della rivoluzione sessuale. Ecco il trailer ufficiale di Carol Doda Topless at the Condor.