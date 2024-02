Carl Weathers è morto, l'omaggio di Sylvester Stallone (e il retroscena sul provino per Apollo Creed)

News Cinema

Carl Weathers si è spento il 1 febbraio, all'età di 76 anni. La sua scomparsa ha profondamente rattristato le star che con lui hanno condiviso il set. In particolare, Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone hanno dedicato un commovente pensiero alla star di Rocky e Star Wars: The Mandalorian.

Tutta Hollywood è turbata dalla scomparsa di Carl Weathers. L'attore è morto nel sonno giovedì 1 febbraio, nella sua casa di Los Angeles. Aveva 76 anni. Com'è noto, raggiunse la notorietà per aver prestato il volto al pugile Apollo Creed nei primi quattro film della saga Rocky. Sylvester Stallone, star del franchise, ha dedicato un commosso omaggio social al collega, ma non è stato il solo. Anche Arnold Shwarzenegger, che con Weathers ha recitato in Predator, ha espresso la propria tristezza per la perdita.

Ad annunciare che Carl Weathers si è spento è stato il suo manager Matt Luber. “Carl era un essere umano eccezionale che ha vissuto una vita straordinaria – si legge nella nota ufficiale – Attraverso i suoi contributi al cinema, alla televisione, alle arti e allo sport, ha lasciato un segno indelebile ed è riconosciuto in tutto il mondo e da più generazioni. Era un fratello, un padre, un nonno, un partner e un amico molto amato”.

Prima di affermarsi come attore, Weathers era una promessa del football americano e canadese. Al college ha giocato con l’università di San Diego, vincendo il Pasadena Bowl. In seguito, ha giocato 8 partite con gli Oakland Raiders nella NFL. La grande occasione è arrivata nel 1976, quando per la prima volta ha interpretato Apollo Creed, campione del mondo in carica dei pesi massimi di boxe. La sua avventura si è conclusa nel 1985, col quarto film della serie. Nella pellicola, il peso massimo russo Ivan Drago (Dolph Lundgren) uccide Creed sul ring.

Dopo aver appreso della morte di Carl Weathers, Sylvester Stallone ha condiviso un video su Instagram in cui, visibilmente commosso, ha espresso il proprio dolore. "Abbiamo perso una leggenda ieri - si legge nella didascalia del post - la mia vita è cambiata per sempre in meglio il giorno in cui ho incontrato Carl Weathers. Riposa nel potere e continua a tirare pugni". Nel suo breve discorso, il divo ha precisato che Carl è stato parte integrante della sua vita, della sua carriera e del suo successo. Senza lui, la saga di Rocky non sarebbe stata la stessa: "Era pura magia, sono stato fortunato a far parte della sua vita".

Il ricordo di Arnold Schwarzenegger, invece, è spuntato su X: "Carl Weathers sarà sempre una leggenda. Un atleta straordinario, un attore fantastico e una grande persona. Non avremmo potuto realizzare Predator senza di lui. E certamente non ci saremmo divertiti così tanto nel realizzarlo".

Carl Weathers will always be a legend. An extraordinary athlete, a fantastic actor, and a great person. We couldn’t have made Predator without him. And we certainly wouldn’t have had such a wonderful time making it. pic.twitter.com/q4CWVVeyTK — Arnold (@Schwarzenegger) February 2, 2024

Tra i volti di Hollywood che hanno dedicato un pensiero pubblico al compianto attore, ci sono anche Adam Sandler, che ha recitato con lui nella commedia Un tipo imprevedibile (1996), Robert Rodriguez, Danny Trejo e Pedro Pascal. Di recente, Weathers ha interpretato l’alto magistrato Greef Kargae nella serie Star Wars: The Mandalorian. Per il ruolo, è stato candidato a un Emmy. Della serie spin-off targata Disney+ ha anche diretto alcuni episodi della seconda e della terza stagione.

Carl Weathers, il retroscena sul provino per Apollo Creed

Stallone, a proposito del casting di Weathers, in passato ha raccontato un interessante retroscena. Inizialmente, la parte di Apollo era stata assegnata ad un vero pugile. Tre giorni prima delle riprese, tuttavia, lo sportivo rinunciò al ruolo. "Erano le otto di sera e in quel momento entrò Carl Weathers - ha ricordato Sly - Quando lo vidi restai senza parole: era davvero imponente, sia fisicamente che dal punto di vista vocale. Iniziò il suo provino e recitò bene le sue battute. Poi si alzò e cominciò a tirare di boxe con me. Mi diede due o tre colpi in testa e io mi dissi: 'C***o, a questo tipo non frega proprio niente di avere la parte!'".

La foga di Weathers aveva una spiegazione e, a svelarla, è stato il diretto interessato. L'attore pensava che Sylvester Stallone fosse solo lo sceneggiatore del film: "Non pensavo di aver dato una buona impressione, ero convinto di aver mandato all'aria tutta l'audizione e, arrabbiato, dico allo sceneggiatore: 'Sai, avrei voluto provare con un vero attore, penso che tu abbia rovinato tutto'". Il regista del film, John Avildsen, a quel punto ha replicato: “Carl, questo è Rocky: è lui che ha scritto la sceneggiatura”. La risposta di Weathers convinse una volta per tutte Stallone che era proprio lui l'Apollo che stava cercando: “Speriamo che migliori!”.