Carbonia Film Festival 2022: la nuova edizione dal 12 al 15 maggio

Si sposta in primavera la nuova edizione di Carbonia Film Festival, che avrà luogo dal 12 al 15 maggio e prevede incontri, masterclass e proiezioni. I temi portanti sono sempre migrazioni e lavoro.

Carbonia Film Festival annuncia le date dell'edizione 2022, che si svolgerà durante la primavera. Dal 12 al 15 maggio, la manifestazione sarda accoglierà proiezioni e masterclass. A dirigerla sarà sempre Francesco Giai Via, che è felice e orgoglioso di non avere sezioni competitive, di dedicare spazio all'approfondimento, la formazione e al dialogo, e di contaminare il mondo del cinema con quello delle altre arti visive e della musica.

Carbonia Film Festival 2022 propone nuovamente l'appuntamento con How to Film the World, rassegna dedicata alla formazione con un focus sui temi cardine della manifestazione, e cioè lavoro e migrazioni. In quattro fitte giornate non mancheranno grandi personalità del cinema internazionale. Ad affiancarle saranno delle giovani promesse. Anche quest’anno ci saranno 8 giovani operatori e studiosi di cinema selezionati attraverso il Bando Carbonia Cinema Giovani. Istituito da Carbonia Film Festival, Società Umanitaria - Fabbrica del Cinema e Fondazione Sardegna Film Commission, il bando (disponibile fino al 19 aprile) si rivolge a giovani di età compresa tra i 19 e i 30 anni, che seguiranno il festival da protagonisti e parteciperanno a un programma di incontri e masterclass a loro dedicato.

Tutte le informazioni relative al bando e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale del festival.