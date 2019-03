Captain Marvel ancora primo al boxoffice italiano del weekend

Captain Marvel con Brie Larson è ancora primo al boxoffice italiano del weekend: il film di Anna Boden & Ryan Fleck incassa altri 2.057.000 euro, raggiungendo il rispettabilissimo totale italiano di 7.794.000. Il lungometraggio dei Marvel Studios ha già toccato i 760.000.000 di dollari d'incasso mondiale, a fronte di un costo - pare - intorno ai 170 milioni: quando si parla di cinecomic, la Disney dorme sempre sonni tranquilli.

Debutta al secondo posto la commedia Momenti di trascurabile felicità di Daniele Luchetti, con Pif che può posticipare la sua morte di un'ora e trentadue minuti, valorizzando al massimo il tempo a disposizione. Tratto dal romanzo di Francesco Piccolo, incassa alla partenza 768.000 euro.

Esordio anche per Escape Room, dove alcuni sconosciuti partecipano al popolare gioco di società, solo per scoprire che si stanno giocando la propria vita: in terza posizione, ha attirato spettatori per 748.000 euro. Nel mondo ha già toccato i 142 milioni di dollari: considerato che ne è costati soltanto 9, è un trionfo.