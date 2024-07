Captain America: Brave New World, Sam Wilson è il nuovo eroe d'America nel primo trailer

News Cinema

Anthony Mackie introduce il suo Sam Wilson protagonista nel primo e atteso trailer di Captain America: Brave New World.

Captain America: Brave New World introduce finalmente Anthony Mackie come protagonista indiscusso del prossimo capitolo Marvel. Il primo trailer dell’atteso quarto film su Captain America vede Sam Wilson impugnare l’ambito scudo ereditato da Steve Rogers già in The Falcon and the Winter Soldier, ma per la prima volta sul grande schermo. Nonostante il film abbia riavviato le riprese per l’aggiunta di nuove scene, il primo trailer ha finalmente mostrato Anthony Mackie in qualità di protagonista sul grande schermo. E non è l’unico a rimpolpare il Marvel Cinematic Universe.

Captain America: Brave New World: il primo trailer introduce il nuovo Captain America

Harrison Ford debutta così nel MCU interpretando Thunderbolt Ross, nuovo presidente degli Stati Uniti d’America che avrà bisogno del supporto di Captain America in questa nuova avventura. Con una data d’uscita già fissata per febbraio 2025, Captain America: Brave New World seguirà Sam Wilson alle prese con un nuovo ruolo. Dopo aver affiancato i Vendicatori in numerose avventure in qualità di Falcon, approderà sul grande schermo come nuovo interprete di Captain America subentrando a Chris Evan e sostituendo il suo Steve Rogers. Un ruolo di spicco per Anthony Mackie, condiviso con altre star come Harrison Ford e il ritorno di altri nomi già associati ai supereroi Marvel: basti pensare a Liv Tyler, che riprenderà il ruolo di Betty Ross, figlia di Thunderbolt Ross apparsa già ne L’incredibile Hulk.

Nel frattempo le riprese di Captain America: Brave New World sono ancora in corso, per l’aggiunta in extremis di ulteriore materiale narrativo che avrebbe coinvolto anche Giancarlo Esposito. L’attore in questione aveva già anticipato il suo debutto nel MCU, concretizzatosi con alcune immagini trapelate dal set che l’hanno immortalato in azione. Le riprese aggiuntive sono ancora in corso in Georgia e dovrebbero concludersi entro l’estate. Prima ancora del trailer, i Marvel Studios hanno diffuso alcune immagini ufficiali di Captain America: Brave New World mostrando il nuovo costume di scena di Sam Wilson e proponendo anche un incontro ravvicinato con Thunderbolt Ross alla Casa Bianca. Grazie al primo trailer, entriamo in possesso di ulteriori informazioni relative alla trama e ai personaggi coinvolti.