Captain America: Brave New World, Harrison Ford è Thunderbolt Ross nelle nuove immagini Marvel

Captain America: Brave New World rivela il primo look di Harrison Ford che debutta ufficialmente nel MCU nelle nuove immagini condivise in esclusiva da Entertainment Weekly.

Captain America: Brave New World ha mostrato il suo primo look in un’anteprima condivisa nel corso del CinemaCon 2024. Dopo un breve teaser trailer, i Marvel Studios in esclusiva con Entertainment Weekly hanno condiviso una prima coppia di immagini ufficiali del quarto film stand alone dedicato a Captain America e il primo che coinvolge come protagonista Anthony Mackie. Fino a The Falcon and the Winter Soldier, l’attore ha interpretato Sam Wilson noto anche come Falcon tra i Vendicatori. Ma, nel corso della serie televisiva durata una singola stagione (ad oggi), Sam ha impugnato lo scudo di Captain America diventando a sua volta l’iconico supereroe dopo l’uscita di scena di Steve Rogers. Nelle nuove immagini condivise da EW, incontriamo per la prima volta anche Harrison Ford.

Captain America: Brave New World, le nuove immagini introducono un incontro teso tra Sam Wilson e Thunderbolt

Due sono le immagini che Entertainment Weekly ha condiviso in collaborazione con i Marvel Studios. Nella prima appare semplicemente Sam Wilson, un’inquadratura a mezzo busto dove Sam non indossa la sua divisa, ma sfoggia indubbiamente l’iconico scudo di Captain America mentre si addentra in un luogo potenzialmente pericoloso. Nella seconda immagine, invece, divide la scena con Thunderbolt Ross, che in Captain America: Brave New World sarà il presidente degli Stati Uniti d’America. Nell’immagine in questione, Sam Wilson appare nelle vesti ufficiali di Captain America, poiché indossa il suo costume da battaglia. I due si incontrano alla Casa Bianca e la tensione è palpabile. Come riferisce ComicBook, le immagini in questione fanno parte del breve teaser mostrato nel corso del CinemaCon 2024. Durante la loro conversazione, Thunderbolt e Sam Wilson affrontano il grande cambiamento apportato al personaggio. Infatti Sam si confida: “Devo ammettere che non mi sono ancora abituato al nuovo look”.

Nella nuova clip inedita Thunderbolt condivide il suo obiettivo principale con Sam Wilson e gli chiede di aiutarlo nella sua nuova impresa: ricostruire gli Avengers. Una missione ambiziosa e anche potenzialmente pericolosa, tanto che Sam chiede a quel punto cosa succederebbe qualora non fossero d’accordo su come gestire la faccenda. Diversi sono i personaggi coinvolti in Captain America: Brave New World, come Danny Ramirez che interpreta Joaquin Torres e Shira Haas nelle vesti di Sabra. Anche due graditi ritorni da L’incredibile Hulk in questo film come Tim Blake Nelson che riprende il ruolo di Leader e anche Liv Tyler come Betsy Ross, figlia di Thunderbolt.