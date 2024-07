Captain America: Brave New World, Anthony Mackie celebra il 4 luglio mostrando il costume di scena

News Cinema

Anthony Mackie celebra il 4 luglio condividendo un nuovo scatto ravvicinato al costume di scena che indosserà in Captain America: Brave New World.

Captain America: Brave New World celebra il 4 luglio (giorno dell’Indipendenza negli Stati Uniti d’America) condividendo un nuovo scatto che esalta il costume di scena di Sam Wilson. A condividerla è stato proprio Anthony Mackie, l’attore che avrà il compito di guidare l’eredità di Captain America sul grande schermo dopo l’uscita di scena di Chris Evans. Il suo Steve Rogers ha abbandonato l’MCU dopo Avengers: Endgame godendosi un temporaneo e agognato lieto fine. Il mondo, però, necessita di un Captain America e, dopo quanto accaduto in The Falcon and the Winter Soldier, quel ruolo è stato assegnato proprio a Sam Wilson. In Captain America: Brave New World, sarà protagonista dell’azione e indosserà naturalmente un costume degno di un supereroe di spicco, che fornisce ulteriori dettagli attraverso una nuova immagine condivisa in occasione del 4 luglio.

Captain America: Brave New World, Anthony Mackie celebra il 4 luglio mostrando il nuovo look di Sam Wilson

Captain America: Brave New World ha riavviato le riprese per delle scene aggiuntive che coinvolgeranno anche Giancarlo Esposito, come dimostrano gli scatti trapelati dal set e la conferma arrivata dal diretto interessato, ormai coinvolto nel MCU. Ma quale ruolo avrà nella narrazione dedicata a Sam Wilson al momento non è dato sapere. Nel frattempo, per combattere l’attesa e celebrare il 4 luglio, Anthony Mackie ha condiviso un nuovo scatto dedicato al suo costume di scena. Manca meno di un anno al debutto in sala del quarto film dedicato a Captain America (con una data fissata per febbraio 2025) e l’attore protagonista ha mostrato nel dettaglio il nuovo costume di Sam. In didascalia, ha aggiunto: “Buon compleanno America”, aggiungendo un criptico: “A presto”.





L’attore potrebbe riferirsi all’imminente Comic Con di San Diego, dove Marvel avrà un panel tutto suo? La possibilità di certo non manca. Intanto, nell’immagine condivisa via Instagram, Anthony Mackie dimostra l’evoluzione di Sam, con un costume nuovo di zecca decisamente diverso da quello in The Falcon and the Winter Soldier. Una scelta dettata anche dall’ufficialità del nuovo Captain America, che lavorerà a stretto contatto con il governo americano e il suo presidente, interpretato da Harrison Ford.