Captain America 4: quando cominciano le riprese?

Il regista Julius Onah, designato per Captain America: New World Order, ha spiegato quali saranno le tempistiche del film interpretato da Anthony Mackie.

Manca poco alla conclusione della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, e per chi guarda alla Fase 5 l'arrivo in sala di Captain America: New World Order con Anthony Mackie nel maggio 2024 è importantissimo. A quale punto è la tabella di marcia di Captain America 4? La data d'uscita sarà spostata o rimarrà quella? Stando all'ultimo aggiornamento del regista Julius Onah, tutto sembra procedere correttamente... Leggi anche Captain America 4: ci sarà il Winter Soldier? Sebatian Stan risponde scherzosamente

Captain America: New World Order, inizio delle riprese tra qualche mese

Stando al regista Julius Onah e a quello che ha detto dopo un panel del D23, le riprese di Captain America: New World Order dovrebbero partire all'inizio del 2023, rendendo quindi più che gestibile la prevista data d'uscita del lungometraggio, penultimo della Fase 5 prima di Thunderbolts. Onah ha poi aggiunto qualcosa sullo stato attuale dei lavori:

Siamo già piuttosto occupati a metter tutto insieme. Sapete come va con questi film, ci sono tanti elementi da tenere in conto, tra cast, copione, effetti visivi e scene d'azione. È molto entusiasmante immergersi in tutto questo.