Captain America 4: ci sarà il Winter Soldier? Sebatian Stan risponde scherzosamente

Captain America 4 con Anthony Mackie, generato dalla serie The Falcon and the Winter Soldier, potrebbe naturalmente ospitare il Winter Soldier di Sebastian Stan? L'interessato risponde... per scherzo.

Captain America 4 col novello eroe Anthony Mackie ex-Falcon si girerà quest'anno, ma già qualcuno si domanda se il Winter Soldier alias Sebastian Stan sarà della partita: è legittimo immaginarlo non solo per il legame narrativo tra i due personaggi nell'ambito del Marvel Cinematic Universe, ma anche per la stessa amicizia che lega i due attori. Diviso tra questa e gli obblighi di segretezza, Sebastian Stan, in questi giorni su Disney+ sezione Star con Pam & Tommy, ha commentato così la prospettiva di una reunion nel film. Leggi anche Black Panther 2, ci sarà anche Captain America? Anthony Mackie ha una risposta spiritosa...

Sebastian Stan, il Winter Soldier in Captain America 4? Decide Anthony

Chacchierando con Extra, Sebastian Stan, in questo periodo cointerprete della serie Pam & Tommy, ha risposto a una precisa domanda: in Captain America 4 con Anthony Mackie nel ruolo dell'eroe, sarà possibile rivedere in azione anche il Winter Soldier alias "Bucky" Barnes? Sebastian sa che l'occhio vigile dei Marvel Studios e del loro boss Kevin Feige lo osserva, perciò risponde...

Non lo so, davvero non lo so. Spero sul serio che non sia Anthony Mackie a decidere. Perché se è lui a decidere, allora io non sarò in Captain America 4. Lo adoro! Lo adoro davvero. È il migliore.