Capodanno a New York: col film all star il regista di Pretty Woman ci porta indietro nel tempo

News Cinema

Il penultimo film dello sceneggiatore, produttore e regista umoristico Garry Marshall è il secondo dedicato alle festività, con un cast all star tra cui Lea Michele, Jon Bon Jovi, Robert De Niro, Zac Efron e Michelle Pfeiffer.

Nel 2011 Garry Marshall fa seguire ad Appuntamento con l'amore, ambientato duranta la festa di San Valentino, un altro film corale a tema “festa”, ovvero Capodanno a New York, che sarà il suo penultimo film prima della sua scomparsa a 81 anni nel 2016 e il secondo di una sorta di trilogia, conclusa da Mother's Day, che suggellerà la carriera di questo regista, sceneggiatore e produttore di film e serie tv. Capodanno a New York vede intrecciarsi le vite e le storie di una serie di coppie nella fatidica notte in cui ancora si poteva uscire e recarsi in luoghi affollati per il rito laico dell'arrivo del nuovo anno. Il cast è imponente, soprattutto quello femminile: Michelle Pfeiffer, Halle Berry, Sarah Jessica Parker, Abigail Breslin, Hilary Swank, Alyssa Milano, Sarah Paulson, Carla Gugino, Jessica Biel, Katherine Heigl, Sofia Vergara, Lea Michele (che fa il suo debutto al cinema) e la sorella di Marshall, Penny Marshall, indimenticabile attrice e regista scomparsa a 75 anni nel 2018. Il parterre di stelle maschili è composto da Zac Efron, Robert De Niro, Cary Elwes, Ashton Kutcher, Josh Duhamel, Common, Seth Meyers, Jon Bon Jovi, Ludacris, Matthew Broderick, Jim Belushi e il fedelissimo Hector Elizondo (amico fraterno di Marshall, compare in tutti i suoi film, così come i riferimenti al baseball, di cui il regista era appassionato). Ma se questo vi fa impressione, tra ruoli minori e apparizioni non accreditate, inclusi i parenti stretti del clan Marshall, Capodanno a New York conta circa 170 partecipanti.

Chi era Garry Marshall, il regista di Capodanno a New York, che ha rivoluzionato il mondo dello spettacolo made in USA

Per il pubblico cinematografico, Garry Marshall è soprattutto l'autore di una delle commedie di maggior successo di sempre, Pretty Woman, con Julia Roberts e Richard Gere, per cui l'attrice vinse l'Oscar. Forse qualcuno ricorda il suo film di debutto, Flamingo Kid, con un giovanissimo Matt Dillon, e sicuramente molti hanno visto Se scappi ti sposo, Mai stata baciata e Pretty Princess. Ma l'influsso del suo lavoro sul mondo dello spettacolo americano è molto più ampio e parte da molto lontano. In vita, Marshall ha avuto solo due premi alla carriera della Writers' Guild of America, ma a parte quattro candidature agli Emmy il suo apporto è stato ingiustamente ignorato. Nato nel Bronx nel 1934, era figlio di un regista di film industriali e di una ballerina di tip tap e insegnante di danza. Il cognome paterno era in realtà Masciarelli, cambiato per ovvi motivi: la famiglia era originaria di San Martino sulla Marrucina, in provincia di Chieti. La carriera del giovane Garry inizia come scrittore umoristico, in coppia con Fred Freeman. Dopo il trasferimento a Hollywood nel 1961, inizia a scrivere per il Joey Bishop Show e in seguito – stavolta in coppia con Jerry Belson – scrive per il Dick Van Dyke Show, il Danny Thomas Show e il Lucy Show. La svolta arriva quando lui e Belson creano per la televisione l'adattamento del film La strana coppia, che diventa una serie di enorme successo e va in onda dal 1970 al 1975. Dopo questo, gli show che Marshall crea e produce, sono quelli che ancora oggi il pubblico ama: Happy Days (1974-1984), da cui nasce Laverne & Shirley (con la sorella Penny Marshall nel ruolo di Laverne, 1976-1983) e l'altro spin-off di Happy Days, Mork e Mindy (1978-1982), che introduce al mondo lo straordinario talento di Robin Williams. Non pago di tanti successi, Marshall è stato anche attore: è apparso in Murphy Brown, in film come Bolle di sapone e Ragazze vincenti e in moltissime serie tv: la sua ultima apparizione risale all'anno in cui è scomparso, quando ha interpretato Walter Madison nella serie revival de La strana coppia, suo primo grande successo.