Cannes 2024, il red carpet di The Shrouds di David Cronenberg con Diane Kruger e Vincent Cassel [FOTO]

David Cronenberg torna dietro la macchina da presa e dirige Vincent Cassel e Diane Kruger nell'inquietante The Shrouds, presentato in concorso a Cannes 77. Ecco le più belle immagini dal red carpet della kermesse, tra look super chic e ospiti speciali.

Alla 77esima edizione del Festival di Cannes è il momento dell'ultima fatica di David Cronenberg, The Shrouds, presentato in concorso sulla Croisette. La Montèe des Marches ha dunque accolto il regista canadese e i suoi protagonisti: Diane Kruger e Vincent Cassel. Andiamo a scoprire qualcosa in più sull'inquietante lungometraggio dalle tinte horror e ad ammirare le più belle immagini direttamente dal red carpet della kermesse.

La trama di The Shrouds ruota attorno al vedovo Karsh (Cassel), un uomo di affari che costruisce uno strumento in grado di connettersi con i defunti mentre ci si trova all'interno di una tomba. Il conturbante macchinario permette a lui e ai suoi clienti di osservare i loro cari scomparsi mentre si decompongono. Il successo sembra a portata di mano, ma il cimitero in cui Karsh opera viene vandalizzato da ignoti, inclusa la tomba di sua moglie. La ricerca dei colpevoli andrà di pari passo per il protagonista con un viaggio oscuro all'interno di se stesso, che lo porterà a mettere in discussione tutta la sua vita.

Una radiosa Diane Kruger ha sfilato sul tappeto rosso nella serata di lunedì 20 maggio indossando uno scintillante abito personalizzato dell'Atelier Versace. Il vestito blu - lungo, aderente e tempestato di paillettes - presenta un drappeggio sul fianco sinistro, aggiungendo un tocco di originalità ad un look al tempo stesso moderno e sofisticato. Con chignon alto e seducente smokey eye, Diane ha impreziosito la mise con un paio di orecchini di diamanti.

Nel film di Cronenberg, la star di Bastardi senza Gloria ha ben tre ruoli: la moglie di Karsh, la sorella della moglie e, come da lei stessa dichiarato mesi fa a Variety, un "avatar, una specie di assistente personale". Completano il cast di The Shrouds gli attori Guy Pearce, Sandrine Holt, Elizabeth Saunders, Jennifer Dale, Eric Weinthal e Steve Switzman.

Vincent Cassel e il regista sono andati sul classico ma senza rinunciare ad un pizzico di audacia. Il divo francese ha dato una marcia in più all'elegante completo grigio con camicia nera aggiungendo sulla giacca doppiopetto in crêpe di seta una vistosa spilla gioiello. David Cronenberg, invece, ha abbinato al look total black un paio di occhiali da sole (malgrado fosse sera) dalla montatura bianca.

Sul tappeto rosso sono apparse anche la Presidente di Giuria di Cannes 2024 Greta Gerwig - in un abito custom Prada e gioielli Chopard - e l'attrice Virginie Efira. Quest'ultima ha optato per un lungo abito nero con spacco fino alla coscia, con scollatura drappeggiata e cintura in vita. Completano l'outfit semplici gioielli in argento, capelli sciolti e make-up leggero.