Cannes 2024, Furiosa è 'uno dei più grandi prequel di sempre': standing ovation per Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth

Il cast di Furiosa: A Mad Max Saga è stato accolto a Cannes 2024 da una standing ovation. Dopo la proiezione in anteprima, la stampa grida al miracolo: il regista George Miller, già dietro la macchina da presa per Mad Max: Fury Road, ha realizzato uno dei prequel meglio riusciti di sempre.

7 minuti e 50 secondi di applausi hanno coronato l'attesissima premiere di Furiosa: A Mad Max Saga, presentato mercoledì 15 maggio al Festival di Cannes. Il prequel del blockbuster del 2015 con Charlize Theron e Tom Hardy sembra aver messo tutti d'accordo e il regista George Miller sta ricevendo un elogio dietro l'altro. Quest'ultimo ha sfilato sulla Croisette al fianco dei protagonisti Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth: un trio che ha illuminato il red carpet con il proprio incredibile carisma.

La star de La Regina degli Scacchi è arrivata sul tappeto rosso indossando un abito di Dior senza spalline color champagne, elegante e luminoso. A completare il look, una preziosa collana dal taglio moderno e scintillanti orecchini di Tiffany & Co. L'inconfondibile chioma biondo platino era raccolta in un corposo torchon e, quanto al make-up, Anya è andata sul sicuro. Affidandosi a Georgie Eisdell per Dior Beauty, ha puntato tutto su rossetto rosso, eyeliner nero e sfumature bronzo sulle palpebre.

Un look decisamente più sobrio rispetto a quello eccentrico e cyber punk scelto da Ryan Hastings per l'anteprima australiana del film: a Cannes ci ha ricordato un'icona della vecchia Hollywood e, senza dubbio, questo stile le dona di più. Curiosità: l'abito e il copricapo trafitti da frecce indossati a Sydney fanno parte della collezione primavera/estate 1996 di Paco Rabanne.

Chris Hemsworth, accompagnato dall'inseparabile moglie Elsa Pataki, è andato sul classico, senza rinunciare al casual. La star Marvel ha affrontato i flash e la folla in delirio indossando un completo bianco con camicia aperta.

Furiosa: A Mad Max Saga, tutti pazzi per il prequel di George Miller

Furiosa arriverà nei cinema il 24 maggio: Taylor-Joy interpreta proprio l'impetuosa guerriera che dà il titolo al film, il quale racconterà le origini e l'oscuro passato del complesso e coraggioso personaggio. Hemsworth, invece, presta il volto al malvagio Signore della Guerra Dementus. La proiezione del film alla 77esima edizione del Festival di Cannes ha raccolto reazioni prevalentemente entusiaste.

La stampa internazionale ha lodato tanto la performance di Anya Taylor Joy, quanto quella di Chris Hemsworth. Ampio consenso anche per il lavoro del regista George Miller, che ha saputo infondere il proprio inconfondibile punto di vista ad un film adrenalinico ed unico nel suo genere. IndieWire ha scritto che l'autore australiano, "piuttosto che raggiungere - e non riuscire a superare - l'asticella incredibilmente alta che si era prefissato, ha scelto di fare qualcosa di ancora più folle e gratificante: ha creato una saga di vendetta sinfonica, in cinque parti, che abbraccia decenni, così immensa e personale".

E ancora:

Ogni aspetto di Furiosa - non solo l'immacolato sound design di Rob Mackenzie e la colonna sonora tonante di Tom Holkenberg, ma anche il dialogo minimale che è intervallato tra loro - è orientato verso lo scopo condiviso di creare un'armonia diesel tra le persone e i macchinari del Wasteland, così che l'enorme ruggito del carro di Dementus o le fusa gutturali del “Valiant” di Praetorian Jack diventino più espressivi di qualsiasi cosa questi personaggi avrebbero altrimenti da dire. Nessun film così cacofonico ha mai suonato più simile alla musica.

Anche Baz Luhrmann, regista di Moulin Rouge! e Elvis, ha assistito alla première, e ha definito Furiosa "un'opera steampunk e wagneriana". Le aspettative erano già alle stelle e, dopo una simile accoglienza, la curiosità di assistere finalmente ad un tale spettacolo, crudele ed immersivo, è cresciuta esponenzialmente. Non rimane che attendere con pazienza gli ultimi giorni che ci separano dall'arrivo del lungometraggio nelle sale italiane.