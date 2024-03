Oscar 2024, Emma Stone ritira il premio col vestito strappato sulla schiena: "La colpa è di Ryan Gosling"

News Cinema

L’abito di Emma Stone ha giocato un brutto tiro alla vincitrice dell'Oscar come Miglior Attrice Protagonista. La star di Povere Creature! ha scherzato sull'incidente, dando la colpa alla performance di I'm Just Ken appena eseguita da Ryan Gosling.

Emma Stone, 35 anni, ha vinto il secondo Premio Oscar della sua carriera per la straordinaria interpretazione di Bella Baxter in Povere Creature! di Yorgos Lanthimos. La performance, prima degli Academy, le è valsa un Golden Globe, un Critic's Choice Award e un BAFTA. Commossa ed incredula, l'attrice è salita sul palco del Dolby Theathre sfoggiando con un pizzico d'imbarazzo il suo splendido abito... strappato sulla schiena! Com'è successo? La star ha spiegato che, probabilmente, l'incidente di stile è accaduto per colpa di Ryan Gosling.

Stone era candidata insieme ad Annette Bening (Nyad), Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon), Sandra Hüller (Anatomia di una Caduta) e Carey Mulligan (Maestro). Una volta conquistata la ribalta per pronunciare il tradizionale discorso di ringraziamento, ha affrontato con graziosa ironia l'imprevisto. La star di Cruella, per l'occasione, ha scelto un meraviglioso look firmato Louis Vuitton: abito color menta in jacquard di seta, senza spalline e con gonna peplo.

Il corpetto, sfortunatamente, ha ceduto sulla schiena, creando un vistoso strappo impossibile da ignorare.

Oh, ragazzi. Il mio vestito è rotto. Penso che sia successo durante 'I'm Just Ken'. Ne sono piuttosto sicura.

Il riferimento è ovviamente alla performance di Ryan Gosling, avvenuta pochi istanti prima, della ballata candidata come Miglior Canzone per il film Barbie. L'interprete di Ken, lo ricordiamo, è co-protagonista della Stone in La La Land, che sette anni fa valse alla diva il suo primo Oscar. Durante l'esibizione, l'attore canadese ha passato il microfono ad alcuni colleghi, tra cui Emma, affinché cantassero insieme a lui. È stato in quel momento che il suo abito ha fatto crac, ha scherzato l'attrice.

"L'altra notte, ero nel panico. Come potete vedere, succede spesso - ha continuato Emma Stone in lacrime - Yorgos [Lanthimos, ndr] mi ha detto: 'Per favore, tirati fuori da questa situazione.' E aveva ragione, perché non si tratta di me. Si tratta di una squadra che si è unita per creare qualcosa di più grande della somma delle sue parti. E questa è la parte migliore del fare film. Siamo tutti noi insieme."

Prima di scendere dal palco, ha ringraziato la sua famiglia ed il marito Dave McCary. Infine, un affettuoso pensiero per la figlia Louis Jean, alla quale ha dedicato una citazione della popstar (e grande amica) Taylor Swift.

E, cosa più importante, mia figlia, che compirà 3 anni tra tre giorni e ha trasformato le nostre vite in technicolor. Ti amo più di tutto il cielo, piccola mia.

Il riferimento è alla canzone Bigger Than the Whole Sky, tratta dall'album Midnights, vincitore del Grammy.

"Non guardare il retro del mio vestito, grazie" ha concluso la star, tenendo la mano sul retro dell'abito.

Povere Creature! ha conquistato 4 Premi Oscar. Oltre al riconoscimento per Emma Stone, il film ha portato a casa i premi per il miglior trucco e acconciatura a Nadia Stacey, Mark Coulier e Josh Weston; per la migliore scenografia a James Price, Shona Heath e Zsuzsa Mihalek; per i migliori costumi a Holly Waddington.