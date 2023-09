Camille Rowe nel mirino di un cecchino nel trailer di Night of the Hunted

News Cinema

L'attrice e modella francese è la protagonista del nuovo thriller-horror di Franck Khalfoun, il regista di P2 e del remake di Maniac, prodotto ancora una volta da Alexandre Aja. Lo vedremo prossimamente al cinema con BIM.

Qualcuno si ricorderà della new wave del cinema horror francese d'inizio millennio, la cosiddetta New French Extremity, quella di cui faceva parte l'Alexandre Aja di Alta tensione.

Grazie ad Aja, che aveva scritto un copione e si volle ritagliare il solo ruolo del produttore, arrivò nel 2007 l'esordio alla regia di un altro regista francese di genere, Franck Khalfoun. Il film era il -2 Il livello del terrore che vedeva protagonista Rachel Nichols nei panni di una ragazza braccata da uno psicopatico in un parcheggio sotterraneo, e a quello seguirono poi, da parte di Khalfoun, un episodio della saga di Wrong Turn (Wrong Turn at Tahoe - Ingranaggio mortale), l'otttimo remake di Maniac con Elijah Wood nel ruolo principale, e Amityville - Il risveglio.

Ora, sempre con Aja a fargli da produttore, Franck Khalfoun è tornato con un nuovo film, che ripropone in qualche modo i temi del suo esordio: il film si intitola Night of the Hunted e racconta di una ragazza (l'attrice e modella francese Camille Rowe) che si ferma in una isolata stazione di servizio nel bel mezzo della notte, ritrovandosi letteralmente nel mirino di un cecchino psicopatico che la vuole morta. Il fatto è che l'aggressione non è casuale, e la ragazza, per salvarsi, dovrà capiri chi è che la vuole uccidere e perché.

Night of the Hunted debutterà negli Stati Uniti in streaming su Shudder il 20 ottobre, mentre da noi verrà distribuito in sala da BIM, e questo è il suo intrigante trailer ufficiale originale: