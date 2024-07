Cala il sipario su Giffoni 2024: I film vincitori e tutti i numeri della 54esima edizione

News Cinema

La 54esima edizione del Giffoni Film Festival è giunta al termine: ecco tutti i film e i registi che hanno trionfato nelle diverse sezioni e il bilancio tracciato dal fondatore, Claudio Gubitosi.

Si è conclusa la 54esima edizione del Giffoni Film Festival che, come ogni anno, ha arricchito e colorato la cittadina in provincia di Salerno con melodie, sorrisi, applausi e tanto entusiasmo di grandi e piccini. 5000 giurati, provenienti da oltre 33 Paesi nel mondo, nel corso dei 10 giorni del festival hanno avuto modo di vedere e commentare film incentrati su tematiche attuali come la forza dell'amicizia, l’inclusività, l'empatia, il rapporto con la famiglia, la solitudine, le difficoltà nell’accettarsi e nel farsi accettare dalla società e molti altri. Il direttore Claudio Gubitosi, nel corso della conferenza stampa di chiusura, ha parlato di "risultato storico" di un'edizione che è stata un successo nonostante le difficoltà nel trovare i fondi necessari e ha invitato al confronto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Giffoni 2024, tutti i film vincitori

Al termine delle votazioni, i giurati delle sezioni ELEMENTS+6; ELEMENTS +10; GENERATOR +13; GENERATOR +16; GENERATOR +18, GEX DOC E PARENTAL EXPERIENCE hanno scelto il film e il cortometraggio che sono stati insigniti del prestigioso Gryphon Award.

La sezione ELEMENTS +6 ha votato il film LAMPO, THE TRAVELLING DOG (Polonia) della regista Magdalena Niec. Una storia basata sul forte legame tra un cane pastore dal pelo bianco e soffice come una nuvola e la sua compagna di avventure, Zuzia malata di cuore.

I giurati della sezione ELEMENTS +10 hanno decretato come primo classificato il film WINNERS (Germania) della regista Soleen Yusef. Quando le barriere culturali e linguistiche impediscono l’inserimento nella società ad una famiglia curda arrivata a Berlino, ci pensa lo sport ad azzerare le distanze.

La categoria GENERATOR +13 ha scelto il film DÌDI (USA) del regista Sean Wang. Il protagonista è il tredicenne di origini cinesi Chris Wang che ha difficoltà a interagire con i compagni di scuola americani e si scontra con la dura realtà.

Il miglior lungometraggio per la sezione GENERATOR +16 è stato il film TUESDAY (USA/UK) della regista Daina Oniunas Pusić. Il rapporto tra la Morte, rappresentata da un pappagallo Ara e una bambina malata terminale, racconta una storia dove il tempo è la cosa più preziosa che si possa avere in questa vita.

La giuria composta dai juror più adulti, i GENERATOR +18 ha votato come primo classificato il film SUMMER BROTHER (Paesi Bassi/ Belgio) del regista Joren Molter. Lucien è un ragazzo con gravi problemi fisici e in vista delle vacanze estive, il fratello Brian e il padre Maurice, decidono di far tornare nella loro casa mobile, il giovane ricoverato in clinica, in cambio di una ricompensa in denaro. Trovandosi solo Brian a doversi occupare del fratello disabile, ben presto si renderà conto di dover prendere una drastica decisione.

Per la sezione GEX DOC, a vincere è stato il film SILENT TREES (Polonia/Germania/Danimarca) della regista Agnieszka Zwiefka.

Per i cortometraggi, i giurati più piccoli del Giffoni Film Festival 2024, gli ELEMENTS +3, hanno scelto HUG ME (Corea del Sud) del regista Jeong Yun-Jeong che racconta l'insolito rapporto di amicizia che si instaura nel deserto tra un palloncino e un cactus.

A seguire, gli ELEMENTS +6 hanno votato il cortometraggio HOMEWORK (Spagna) del regista Nacho Arjona incentrato su una matita e i suoi amici che utilizzano le loro abilità uniche per aiutarsi a vicenda.

Per la sezione ELEMENTS +10, si è aggiudicato il Grifone il cortometraggio YUCK! (Francia) del regista Loïc Espuche.

E infine per la categoria PARENTAL EXPERIENCE è stato scelto BURUL (Kirghizistan) del regista Adilet Karzhoev. Una studentessa delle scuole superiori rurali, Burul, è interessata al wrestling. L’allenatore di wrestling non le permette di frequentare la palestra maschile, quindi la ragazza si allena a casa da sola. Il padre di Burul crede che il wrestling non sia per le ragazze e le proibisce di allenarsi. Intanto, un ragazzo di un villaggio vicino, dopo diversi tentativi falliti di parlarle, decide di rapirla per sposarla.

I premi speciali

Tanti i Premi Speciali assegnati per questa 54esima edizione del Giffoni Film Festival. Per la sezione Elements+ 6, il premio EASY JET SPECIAL AWARD è andato al film d’animazione BUFFALO KIDS (Spagna) dei registi Juan Jesús García Galocha, Pedro Solís Garcíacon. Il Premio Speciale ACEA SPECIAL AWARD per la sezione ELEMENTS +10 è andato al film d’animazione KENSUKE’S KINGDOM (UK, Francia e Lussemburgo) dei registi Kirk Hendry e Neil Boyle. La motivazione: “Una storia di amicizia e soprattutto di valori che debbono essere trasmessi attraverso le generazioni. Valori che riguardano anzitutto il rispetto per il nostro pianeta e per le nostre preziose risorse naturali, da salvaguardare e trattare sempre con estremo rispetto poiché da esse proviene la nostra stessa vita”.

Il LETE SPECIAL AWARD per la categoria ELEMENTS +10 è stato assegnato al film d’animazione LA BICICLETTA DI BARTALI (Italia/India/Irlanda) del regista Enrico Paolantonio. La motivazione: “Acqua Lete premia il Film La Bicicletta di Bartali, per la capacità di trasmettere un messaggio di speranza e invitare il pubblico ad avere fiducia nel prossimo”.

Sempre nella sezione ELEMENTS +10 il premio CONAI SPECIAL AWARD tra i cortometraggi in concorso, ha visto trionfare GRAVITY (Italia) per la regia di Robotina.

Nella sezione GENERATOR +13 il premio UNICREDIT SPECIAL AWARD è andato al film THE MAJOR TONES (Argentina/Spagna) della regista Ingrid Pokropek, con la seguente motivazione: “Per il modo in cui racconta con delicatezza i temi della solitudine e le relazioni familiari ma, soprattutto, per la sensibilità con cui affronta, attraverso le paure adolescenziali di Ana, la ricchezza che si cela dietro le diversità”.

Il PREMIO CGS (Cinecircoli Giovanili Socioculturali) - “Percorsi Creativi 2024 THE CGS AWARD (Social-cultural Cineclub for Young People) “Percorsi Creativi 2024”, nella sezione GENERATOR +13 ha premiato il film WE GROWN NOW (USA) della regista Minhal Baig.

Sempre per il PREMIO CGS (Cinecircoli Giovanili Socioculturali) - “Percorsi Creativi 2024” THE CGS AWARD (Social-cultural Cineclub for Young People) “Percorsi Creativi 2024”, nella sezione GENERATOR +16 ha visto trionfare THE IMMINENT AGE (Spagna) per la regia del Collectiu Vigília, Clara Serrano Llorens e Gerard Simó Gimeno.

I numeri di un'edizione di successo

Il fondatore Claudio Gubitosi ha condiviso qualche numero di un'edizione che ha dato tante soddisfazioni. "Oltre trecento ospiti tra uomini di cultura, di scienze, della politica e delle arti, tutti presenti e tutti confermati, oltre cinquanta registi dei film in concorso, e, ancora, le anteprime, e i tanti, ma veramente tanti progetti sociali dove abbiamo dato spazio ed ascolto a chi nella vita opera e lavora per i ragazzi, con particolare riferimento a chi ha bisogni speciali. Il mio bilancio è estremamente positivo. Questo mi rende felice", sono state le sue parole.

Un report a cura di Deloitte, presentato in chiusura della 54esima edizione del festial, inoltre, ha reso noto il valore economico del brand Giffoni. In totale, cacolando il valore economico del marchio, la brand awareness, l'impatto economico associabile alla visibilità mdiatica e il valore sociale, ossia l'impatto nelle località ospitanti lungo tutto l'arco dell'anno, è stato calcolato che il brand vale ben 71 milioni di euro. Tenuto conto anche di questo, Gubitosi ha lanciato un appello affinché il Ministero della Culura ripristini i fondi che negli anni sono stati sempre garantiti a un festival di questa portata. "Questa situazione di precarietà deve finire e mi appello ai parlamentari di ogni forza politica di intervenire, nelle forme che ritengono più opportune. Chiedo, inoltre, di prevedere attraverso un emendamento alla legge di bilancio dello Stato, di prossima approvazione, uno stanziamento annuale fisso. È il modo più opportuno per sottrarci a questa condizione di precarietà e di incertezza", è stata l'accorata richiesta di Gubitosi.