C'era una volta a... Hollywood: Brad Pitt sarà di nuovo Cliff Booth nel sequel targato Netflix (ma senza Quentin Tarantino)

Un sequel di C'era una volta a... Hollywood è in lavorazione presso Netflix e Brad Pitt è pronto a tornare nei panni dello stuntman Cliff Booth, ruolo per il quale ha vinto un Oscar. Attenzione: dietro alla macchina da presa non ci sarà Quentin Tarantino, ma un altro pezzo grosso di Hollywood.

Il nostalgico e polveroso glamour di C'era una volta a… Hollywood (2019) era evidentemente troppo affascinante per esaurirsi in un unico film. L'ultima fatica di Quentin Tarantino avrà un sequel targato Netflix e Brad Pitt tornerà ad interpretare Cliff Booth, lo stuntman sul viale del tramonto che ha regalato al divo il Premio Oscar come Miglior Attore non Protagonista. C'era una volta a… Hollywood è stato enormemente apprezzato dal pubblico, grazie allo stile inconfondibile di Tarantino, ai dialoghi serrati e brillanti e ad un cast di altissimo livello (che include Leonardo DiCaprio e Margot Robbie). Vi stupirà dunque scoprire che alla regia del sequel non ci sarà il papà di Pulp Fiction.

Brad Pitt unirà le forze con un altro iconico regista, David Fincher, che lo ha diretto in film di straordinario successo come Fight Club, Il curioso caso di Benjamin Button e Se7en. La sceneggiatura, invece, porta la doverosa firma di Quentin Tarantino, che avrebbe venduto lo script a Netflix per la 'modica' cifra di 20 milioni di dollari. Come si accennava, sarà il colosso dello streaming ad ospitare il film, attualmente in fase di sviluppo. A confermare l'incredibile notizia sono The Hollywood Reporter e Deadline .

Le riprese del sequel di C'era una volta a… Hollywood, che non ha ancora un titolo ufficiale, dovrebbero iniziare in estate. Ad essere precisi, non è chiaro se si tratti di un secondo capitolo vero e proprio o di uno spin-off. The Hollywood Reporter afferma che si tratti di un "derivato", ispirato al film precedente. Al tempo stesso, il portale The Playlist lo descrive come un "sequel".

C'era una volta a… Hollywood: lo spin-off di Netflix è una nuova versione di The Movie Critic?

L'anno scorso di è fatto un gran parlare di The Movie Critic, presunto ultimo film del regista di Kill Bill, ad oggi ufficialmente accantonato. Alcuni resoconti affermano che la storia del nuovo film sia un'evoluzione dei piani di Tarantino per The Movie Critic, ma non è così. Si tratta di un'idea completamente originale. The Movie Critic, secondo le indiscrezioni, doveva essere ambientato nella Los Angeles degli anni Settanta e parlare di un critico cinematografico realmente esistito che scriveva per una rivista pornografica. Prima che Tarantino facesse dietrofront, si rumoreggiava che il Cliff Booth di Brad Pitt sarebbe apparso a sua volta. Il regista, ad ogni modo, ha approfondito il personaggio nel romanzo Once Upon a Time in Hollywood: A Novel.

Al momento non abbiamo altre notizie sul casting, dunque non sappiamo se anche Leonardo DiCaprio riprenderà il ruolo dell'instabile star di Hollywood Rick Dalton. Jeff Sneider, noto scooper, afferma che il divo sia già in trattative, ma che c'è la possibilità di un conflitto di programmazione con il biopic di Damien Chazelle su Evel Knievel. È pertanto improbabile che lo rivedremo nello spin-off/sequel di C'era una volta a… Hollywood. Il film ha vinto un Oscar anche per la migliore scenografia ed era candidato nelle categorie miglior film e miglior regista.

Margot Robbie ha interpretato Sharon Tate, la moglie di Roman Polanski, che, tuttavia, nell'universo alternativo di Tarantino, va incontro ad un lieto fine. Grazie al provvidenziale intervento di Cliff e Rick Dalton, la donna non viene uccisa dai seguaci della Manson Family.