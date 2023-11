C'è ancora domani inarrestabile al boxoffice: 13 milioni di euro per Paola Cortellesi!

News Cinema

C'è ancora domani, con i risultati del botteghino italiano del weekend, è ormai diventato il quinto miglior incasso stagionale. Nel fine settimana The Marvels non ha potuto nulla contro il trionfo del film di Paola Cortellesi.

C'è ancora domani non conosce sosta al boxoffice italiano del weekend: con i 4.500.000 registrati, raggiunge il totale di 12.935.200 (fonte Cinetel), diventando ufficialmente il quinto miglior incasso dell'anno solare, tra Avatar: La via dell'acqua (4°, ma uscì nel dicembre 2022) e La sirenetta (6°). Non si poteva immaginare un risultato migliore Paola Cortellesi, protagonista e regista al suo esordio, che si è votata a un progetto che celebrasse le donne subalterne del dopoguerra, con una risata amara degna della migliore commedia all'italiana. Con questi risultati, C'è ancora domani non è solo il più alto incasso di un film italiano dallo scoppio della pandemia, ma ha superato anche altri lungometraggi nostrani che poco prima del Covid erano andati bene al botteghino, come Me Contro Te - La vendetta del Signor S (9.500.000 euro) e Odio l'estate (7.500.000), con l'unica eccezione degli stellari 46.200.000 di Tolo Tolo di Checco Zalone.

Non c'è veramente spazio per il povero The Marvels, dove il trio composto da Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani agisce nella Fase 5 del Marvel Cinematic Universe: in cinque giorni si è dovuto accontentare distanziato di un secondo posto da 1.868.350 euro, una cifra da record negativo per un'opera dei Marvel Studios. Basti pensare che Ant-Man and the Wasp Quantumania a febbraio, non di certo acclamato, con gli stessi giorni a disposizione aveva raccolto 3.032.000 euro. Il risultato è riecheggiato negli Usa, dove The Marvels è partito con 47 milioni di dollari, il minimo mai totalizzato alla partenza nell'MCU. Una partenza che fa temere per il recupero del budget di oltre 200 milioni.

Scende dalla seconda alla terza posizione l'horror "per tutti" Five Nights at Freddy's, adattamento di una popolare serie di videogiochi: gli inquietanti pupazzi di una tavola calda prendono vita di notte e continuano a spaventare con 877.000 euro e un totale italiano di 4.825.500. In tutto il mondo ha totalizzato 251.900.000 dollari, per un budget ridicolo di appena 20 (fonte Deadline). Un successo devastante che genererà inevitabilmente un'ingente mole di sequel. Prepariamoci.