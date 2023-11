C'è ancora domani di Paola Cortellesi record gioioso: è il più alto incasso italiano al boxoffice dalla pandemia

News Cinema

C'è ancora domani da record: il film d'esordio alla regia di Paola Cortellesi supera i 7 milioni di euro al boxoffice, entra nella top 10 degli incassi annuali, ma soprattutto diventa il più alto incasso di un film nostrano da quel famigerato 2020. Al secondo posto nel weekend c'è Five Nights at Freddy's.

Guardiamo il resoconto degli incassi al boxoffice italiano del weekend e la Cinetel non lascia dubbi: C'è ancora domani di e con Paola Cortellesi, suo esordio alla regia in nome delle donne che hanno costruito l'Italia dal dopoguerra, ha toccato i 7.032.000 euro, di cui 3.514.300 solo nel fine settimana, con media per sala di 6.144 per 572 copie in circolazione (alla seconda settimana sono persino aumentate, a grande richiesta!). Questo significa che il lungometraggio, oltre a essere l'unica produzione italiana a entrare nella Top 10 annuale, al nono posto tra Assassinio a Venezia ed Elemental, è il più alto incasso di un film italiano dallo scoppio della pandemia nel 2020. Non c'è molto altro da aggiungere, se non che il calore e la convinzione con cui C'è ancora domani è stato realizzato hanno davvero messo d'accordo tutti, critica e pubblico.

L'unico film ad avere una media per sala più alta di C'è ancora domani è Five Nights at Freddy's, adattamento in chiave horror per ragazzi dell'omonima saga di videogiochi firmata da Scott Cawthon. Con media di 7.650 euro per ognuna delle 343 copie in circolazione, è partito come un trionfo, per un secondo posto da 3.647.000 euro in quattro giorni. Costato appena 20 milioni di dollari (fonte Deadline), ne ha portati a casa nel mondo finora 217.115.000 (fonte Boxofficemojo). Un frastornante rapporto di 1:10, un altro bel colpo del producer Jason Blum.

Nonostante i sette giorni a disposizione, debutta in terza posizione Comandante con Pierfrancesco Favino, diretto da Edoardo De Angelis: la storia vera del comandante Salvatore Todaro del sommergibile Cappellini, durante la II Guerra Mondiale, ha conquistato pubblico per 1.703.400 euro.