C'è ancora domani alla conquista del mondo: il film di Paola Cortellesi già venduto in 18 Paesi

Il folgorante esordio alla regia di Paola Cortellesi, C'è ancora domani, venduto già in 18 paesi nel mondo. Un successo che diventa sempre più grande.

Quando le storie sono vere, sentite e raccontate bene, anche se si svolgono in un determinato paese, hanno tutte le carte in regola per passare i confini nazionali. Lo sta dimostrando C'è ancora domani, il folgorante debutto alla regia di Paola Cortellesi, che, dopo aver fatto registrare incassi stratosferici in patria, è stato al momento già venduto, come scrive Hollywood Reporter, in ben 18 Paesi (e siamo solo all'inizio). Vediamo dunque in quali nazioni uscirà C'è ancora domani, il cui titolo internazionale è, ovviamente, There's Still Tomorrow.

C'è ancora domani: un successo planetario

Ad acquistare il film di Paola Cortellesi, distribuito all'estero da Vision Distribution, sono stati tra gli altri Limelight per Australia e Nuova Zelanda, Providence Filmes - Pandora per il Brasile, Swallow Wings Films per Taiwan e Lev Cinema per Israele, Universal Pictures per la Francia, BTeam Pictures per la Spagna, Art Film per l'Olanda, Future Film per la Danimarca, Folkets Bio per la Svezia, Arti Film per il Belgio,Weird Wave per la Grecia, Mozinet per l'Ungheria, Morandini Film Distribution per la Svizzera,&Future Film per Finlandia e Norvegia. Il film ha colpito tutti non solo per i contenuti, ma per lo stile originale tra dramma, commedia e impegno civile, nonché, supponiamo, per la cura nella confezione, le performance degli attori e la bellissima colonna sonora che mescola con grande efficacia brani d'epoca, classici italiani e sonorità contemporanee. Originale il racconto di come il distributore israeliano abbia comprato C'è ancora domani dopo la proiezione all'Haifa Film Festival, dopo che la madre novantenne, ancora tra il pubblico che applaudiva freneticamente, gli ha telefonato dicendogli che doveva acquistarlo a tutti i costi. C'è molto interesse per il film anche da parte delle distribuzioni americane, per cui aspettiamoci a breve altre novità.