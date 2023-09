C'è anche domani: al via il film di Giacomo Campiotti con Massimo Ghini nel ruolo del banchiere Ennio Doris

News Cinema

Si intitola C'è anche domani il nuovo film di Giacomo Campiotti. Si tratta di un biopic con protagonista Massimo Ghini incentrato sulla vita dell’imprenditore e banchiere Ennio Doris. Le riprese sono iniziate da poco.

Sono appena cominciate le riprese di C'è anche domani, il nuovo film di Giacomo Campiotti, che girerà a Milano e in altri luoghi della Lombardia, poi a Portofino e in Veneto, regione del cuore dell’uomo di cui il regista ha deciso di raccontare la vita.

Parliamo di Ennio Doris, fondatore di Banca Mediolanum e uomo lungimirante che, con la sua intraprendenza, "ha contribuito al cambiamento della finanza italiana realizzando il suo sogno: creare una Banca di famiglia per la famiglia". A interpretarlo, in età matura, sarà Massimo Ghini, affiancato da Lucrezia Lante della Rovere nei panni della moglie dell’imprenditore, Lina Tombolato. A produrre il film sarà Movie Magic Entertainment, che spazia tra grandi produzioni TV e piccoli film, senza dimenticare i contenuti destinati all'universo digitale.

Giacomo Campiotti: un regista attento ai meno fortunati e agli uomini generosi della nostra storia

Se Massimo Ghini non ha bisogno di presentazioni, vista la sua sterminata filmografia e le sue molte interpretazioni per il piccolo schermo, forse non tutti conoscono Giacomo Campiotti, e allora vale la pena di rinfrescarci la memoria. Innanzitutto è stato aiuto regista e assistente alla regia di Mario Monicelli per Il Marchese del Grillo, Speriamo che sia femmina e I picari. Ha esordito dietro alla macchina da presa con la commedia Corsa di Primavera (con Roberto Citran) e ha riscosso grande successo con Come due coccodrilli (1994), film con con Giancarlo Giannini, Valeria Golino e Fabrizio Bentivoglio che è stato candidato al Golden Globe come miglior film straniero, dopo aver vinto, in Italia, diversi premi. Nel 2005 Campiotti ha firmato la regia di Mai più come prima, nel quale sei compagni di scuola, all’indomani dell’esame di maturità, partono per una vacanza sulle Dolomiti. Infine, nel 2013, Giacomo Campiotti ha diretto Bianca come il latte, rossa come il sangue, interpretato da Filippo Scicchitano e Gaia Weiss e ispirato all'omonimo romanzo.

Giacomo Campiotti è conosciuto anche per il suo lavoro in televisione. Ad esempio ha lavorato con Sam Neill e Keira Knightley per la miniserie Zivago. Sua anche la strafamosa Braccialetti rossi e la recente La Sposa (con Serena Rossi). Il regista ha diretto Claudio Santamaria e Nicole Grimaudo nella miniserie Non è mai troppo tardi, e Daniele Liotti e Martina Stella nella miniserie L'amore e la guerra. Da non dimenticare: Chiara Lubich - L'Amore vince tutto, con Cristiana Capotondi.