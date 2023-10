Burt Young è morto: addio al Paulie di Rocky, grande caratterista candidato all'Oscar

News Cinema

Ci ha lasciato l'8 ottobre (ma la notizia si è diffusa solo oggi) un altro volto noto del grande schermo. All'età di 83 anni si è spento il grande caratterista Burt Young, notissimo a tutti gli appassionati per il ruolo del cognato e miglior amico di Rocky, Paulie Pennino, nei film con Sylvester Stallone. Per il primo venne anche candidato all'Oscar, mentre per il quarto e quinto ottenne la assai meno ambita candidatura ai Razzie Awards. Ricordiamo la vita e carriera di quest'attore che avemmo anche occasione di intervistare nel 2007 per Il nascondiglio di Pupi Avati.

La carriera di Burt Young

Young era di origine italiana: il suo nome all'anagrafe era Gerald Tommaso DeLouise, ed era anche apprezzato pittore e scrittore. Era nato a New York e nel corso della sua carriera è stato interprete, tra cinema e tv, di oltre 160 titoli. In Italia aveva lavorato anche nel film d'esordio del compianto Alessandro D'Alatri, Americano Rosso e nell'ultimo capolavoro di Sergio Leone. Si era formato attorialmente al celeberrimo Actors Studio di Lee Strasberg e aveva debuttato al cinema, dopo l'esperienza di pugile nei marine, nel cult horror del 1970 Carnival of Blood. Tra i molti ruoli degli Anni Settanta spiccano quelli ricoperti in Chinatown, in cui era Curly, un cliente (cornuto) del detective interpretato da Jack Nicholson e in tv la partecipazione a serie come M.A.S.H., La casa nella prateria, Baretta, Agenzia Rockford. Nel 1976 era esploso con Rocky e aveva dimostrato le sue capacità in altri film del periodo come I ragazzi del coro, Convoy di Sam Peckinpah, Amityville Possession. Sergio Leone lo aveva voluto in C'era una volta in America, ed era poi apparso ne Il papa di Greenwich Village, Ultima fermata Brooklyn e in cinque sequel di Rocky. In tv lo troviamo anche ne I racconti della cripta, Walker Texas Ranger, Miami Vice, Law and Order e ne I Soprano. Tra i suoi film degli anni Duemila La terra dell'abbondanza di Wim Wenders, Transamerica, Go Go Tales, il citato Il nascondiglio (noi lo ricordiamo contentissimo di essere in Italia e anche un po' su di giri durante le interviste), Mosse vincenti e Il massacro di Amityville.