Burny Mattinson: l'importanza del Canto di Natale di Topolino e Basil L'investigatopo

Anche se Burny Mattinson, lo story artist Disney scomparso a 87 anni, aveva lasciato il segno su tanti classici degli anni Novanta, le sue due regie negli anni Ottanta furono fondamentali per il Rinascimento Disney: Il canto di Natale di Topolino e Basil L'investigatopo.

La scomparsa a 87 anni di una Disney Legend come lo story artist Burny Mattinson, a pochi mesi dal traguardo dei 70 anni (!) trascorsi nei Walt Disney Animation Studios, dispiace tantissimo. A maggior ragione ci spinge però a evidenziarne l'importanza nell'azienda, come suggerisce l'animatore Eric Goldberg in questo video celebrativo del suo 65° anniversario, avvenuto quattro anni fa, dove lui stesso mostrava un'elegante ironia.





Il Canto di Natale di Topolino e Basil l'invesigatopo, il seme per il futuro raccolto dal passato

Anche se Burny Mattison cominciò la sua carriera Disney nel dipartimento dell'animazione, come intercalatore nel 1953 con Lilli & il Vagabondo, quando aveva da poco finito il liceo, è diventato con i decenni una delle anime dello studio occupandosi di storyboard. Raccontare era quello che più gli interessava, e lo ha interessato fino all'ultimo Strange World, ma la sua silenziosa umiltà venne sospesa (provvidenzialmente per noi spettatori) negli anni Ottanta. I primi Ottanta furono il momento più nero dei Walt Disney Animation Studios: la fuga di Don Bluth con i suoi animatori aveva reso la forza lavoro rimanente non tanto insufficiente quanto non motivata, stanca di avere sulle spalle un passato forse irraggiungibile. Bisognava rompere il ghiaccio e Burny, da veterano che aveva conosciuto personalmente Walt, produsse due lavori animati che "sbloccarono" psicologicamente lo studio e i suoi più giovani colleghi. Leggi anche Burny Mattinson, addio ad uno degli animatori storici in casa Disney

Il Canto di Natale di Topolino (1983) è un superclassico di una ventina di minuti, e Mattinson lo diresse tutto da solo: misurarsi con i personaggi storici di casa Disney per un adattamento di Charles Dickens fu la maniera migliore di ritrovare la fiducia. La presenza allo studio di uno dei grandi Nine Old Men disneyani, l'animatore Eric Larson, fu da Burny accuratamente sfruttata per far sì che il lavoro fosse all'altezza di una grandissima tradizione.





Pochi anni dopo, nel 1986, arrivò in sala lo spassoso Basil l'investigatopo: fu diretto addirittura a otto mani, da Mattinson con lo sceneggiatore Dave Michener, più due dei più giovani e motivatissimi animatori, John Musker e Ron Clements. Forse Burny ebbe il fiuto di capire che quest'ultimi avrebbero reso grande lo studio nell'immediato futuro (La sirenetta, Aladdin, per citare solo qualcosa dell'opera del duetto) e si fece progressivamente indietro nella regia, assicurandosi da unico producer che tutto andasse per il verso giusto. E soprattutto che la squadra entrasse in sintonia con l'allora nuovo CEO Disney Michael Eisner e il suo vice per il settore cinema Jeffrey Katzenberg (spietato!): in nome di un'eredità che bisognava aggiornare alla spigliatezza contemporanea.





Dopo questi due seminali lavori, non solo dal punto di vista artistico ma produttivo, fondamenta dell'entusiasmo che avrebbe caratterizzato il Rinascimento Disney degli anni Novanta, Mattinson tornò nell'ombra. Era ombra però solo per il grande pubblico, perché con la gentilezza che emanava rimase un'àncora fondamentale per i suoi colleghi. Nel video di cui sopra, chiudeva l'intervista con un'ironia magistrale dicendo: "È un settore divertente, mi sono goduto ogni momento. Ve lo raccomando."