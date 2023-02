Burny Mattinson, addio ad uno degli animatori storici in casa Disney

News Cinema

Il Re Leone, La bella e la bestia, Aladdin: questi sono soltanto alcuni dei film d'animazione realizzati con il supporto di Burny Mattinson, regista e animatore storico in casa Disney scomparso a 87 anni.

Burny Mattinson ha vissuto diverse ere Disney e il suo contributo è diventata preziosa eredità per gli animatori di domani. Si è unito alla Walt Disney Animation Studios nel 1953 e, da allora, non ha mai smesso di sognare seguendo la filosofia di colui che, con grande umiltà, non ha accettato di essere Mr. Disney ai suoi occhi, ma semplicemente Walt. Di sogni Burny Mattinson ne ha realizzati tanti, come regista, animatore e story artist. E di anni ne ha trascorsi diversi all’interno della Walt Disney Company, lavorando a classici d’animazione il cui cuore pulsante, a suo dire, sono i personaggi, senza i quali non esisterebbero affatto queste storie.



Strange World - Un Mondo Misterioso: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Chi era Burny Mattinson, animatore e Disney Legend

Il mondo ha salutato un altro pilastro Disney. Burny Mattinson si è spento il 27 febbraio 2023 a 87 anni. Il suo desiderio di lavorare nel mondo dell’animazione è sbocciato grazie a Pinocchio, uno dei primissimi classici Disney del 1940. Una volta diplomatosi al liceo, Mattinson ha tentato la sorte presentandosi in azienda con il suo curriculum. Ha iniziato in un altro reparto, poiché non erano disponibili posizioni aperte di suo interesse, ma non si è dato per vinto e ha trovato un modo per fare carriera arrivando al cuore pulsante di Disney: l’animazione. La sua è un’eredità preziosa: oltre 70 anni di carriera presso una delle macchine più amate dell’industria dell’intrattenimento. Con il suo supporto artistico hanno preso vita molti dei classici come Lilli e il vagabondo, Aladdin, La bella e la bestia, Pocahontas, Il re leone, Il gobbo di Notre Dame, Tarzan e Mulan. Ancora oggi, poco prima della sua scomparsa, ha dato supporto alla Walt Disney Animation Studios come consulente. L’ultimo film a cui ha preso parte è Strange World, uscito nel 2022. Recenti invece sono Big Hero 6 e Ralph spacca Internet.

Walt Disney Company ha comunicato la scomparsa dell’animatore raccontando della sua breve battaglia contro una malattia. Il 4 giugno Burny Mattinson avrebbe ricevuto il primo premio per i suoi 70 anni di carriera. Nel 2008, invece, è stato nominato Disney Legend. Così l’azienda ha salutato il suo dipendente più longevo:

L’abilità artistica, la generosità e l’amore di Burny per la Disney Animation e per le generazioni di narratori che hanno varcato le nostre porte per sette decenni ci hanno reso migliori: artisti migliori, tecnologi migliori e collaboratori migliori. Tutti noi che abbiamo avuto l’onore di conoscerlo e di imparare da lui faremo in modo che la sua eredità continui.