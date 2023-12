Buon Natale da Candy Cane Lane, lo spirito natalizio di Eddie Murphy arriva su Prime Video

News Cinema

Eddie Murphy ripristina lo spirito del Natale con una nuova commedia per le feste, intitolata Buon Natale da Candy Cane Lane. Il film è ora disponibile in esclusiva su Prime Video.

È tempo di addobbare casa, preparare una cioccolata calda e gustarla sul divano in compagnia di Buon Natale da Candy Cane Lane. La commedia natalizia riporta Eddie Murphy nuovamente sui piccoli schermi di Prime Video, protagonista di un’avventura pensata per tutta la famiglia e in perfetto tempismo per le vacanze. Disponibile in streaming sulla piattaforma di Prime Video dall’1 dicembre 2023, Buon Natale da Candy Cane Lane propone al centro dell’attenzione una nuova missione per salvare il Natale, messo in crisi da un desiderio espresso ad alta voce.



Buon Natale da Candy Cane Lane: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Eddie Murphy - HD



Guarda subito Buon Natale da Candy Cane Lane su Prime Video

Buon Natale da Candy Cane Lane, la commedia natalizia con Eddie Murphy arriva finalmente su Prime Video

Diretto da Reginald Hudlin, che torna a lavorare con Eddie Murphy ancora una volta sul set, Buon Natale da Candy Cane Lane racconta la storia di Chris, padre di famiglia ossessionato da un contest locale che ogni anno decreta la casa più bella in termini di decorazioni natalizie. Determinato più che mai a vincere, ogni anno Chris tenta di superare se stesso e le aspettative della sua famiglia che tuttavia non condivide esattamente il suo spirito di competizione natalizia. Questa volta, però, a scuotere il suo Natale ci penserà un’elfa birichina. Entrato accidentalmente in uno shop natalizio, Chris incontra Pepper, all’apparenza un’innocua commerciante che offre a Chris la possibilità di esaudire il suo desiderio più grande. E non perde tempo a precisare che il suo unico desiderio al momento è vincere il concorso locale. Pepper coglie l’occasione per scatenare il panico in città. Partendo dal desiderio di Chris, porta i 12 giorni di Natale al cospetto di tutti i cittadini che semineranno caos. Comprendendo la gravità della situazione, Chris e la sua famiglia cercheranno di salvare il Natale prima che sia troppo tardi.

Quello che forse non sapete è che la trama di Buon Natale a Candy Cane Lane in realtà trae spunto dall’infanzia della sceneggiatrice, Kelly Younger. Quest’ultima ha sempre desiderato scrivere un film natalizio, ma quello proposto su Prime Video è ambientato in California dove difficilmente nevicherà per le vacanze. Inoltre il regista Reginald Hudlin grazie a questo film è tornato sul set con Eddie Murphy e anche Brian Grazer a distanza di 30 anni da Il principe delle donne. Il cast include anche Tracee Ellis Ross (Black-ish), che interpreta la moglie del protagonista Carol, e i tre figli Joy (Genneya Walton), Nick (Thaddeus J. Mixson) e Holly (Madison Thomas). Jillian Bell invece interpreta la dispettosa Pepper.