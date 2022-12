Buon compleanno Tom Waits! Ecco i migliori film in streaming del leggendario musicista americano

News Cinema

Interprete per Francis Coppola, Paul Thomas Anderson e altri autori di primo livello, Waits compie oggi 73 anni. Cinque titoli in streaming per ripercorrere la sua carriera d'attore.

Compie oggi 73 anni il grande Tom Waits, uno dei cantautori più personali e talentuosi dell’odierno panorama della scena musicale. Al grande schermo Waits si è concesso sempre volentieri, con ironia e notevole senso del cinema d’autore. I cinque film in streaming selezionati per rendergli omaggio vogliono evidenziare il suo desiderio di collaborare con alcuni dei migliori cineasti in circolazione ieri e oggi. Buona lettura.

Cinque film di culto in streaming interpretati da Tom Waits

Daunbailò

Dracula di Bram Stoker

7 psicopatici

La ballata di Buster Scruggs

Licorice Pizza

Daunbailò (1986)

Insieme a Roberto Benigni e John Lurie Waits compone il trio di protagonisti di uno dei film più poetici e riusciti di Jim Jarmusch, un inno alla libertà magnificamente fotografato in bianco e nero da Robby Müller. Daunbailò parla di prigione, amore, libertà, il tutto con un tono irriverente e gentile. Molte scene di culto, su tutte quella che sembra improvvisata della canzone dedicata al gelato. Un vero e proprio inno alla vita, uno dei migliori film indipendenti degli anni ‘80, un decennio ricchissimo sotto questo punto di vista. Disponibile su Amazon Prime Video.

Dracula di Bram Stoker (1992)

Dracula di Bram Stoker: Il Trailer Ufficiale per il 30esimo anniversario del Film - HD

Francis Ford Coppola aveva fatto esordire Waits come attore in Un sogno lungo un giorno e gli aveva dato altre parti di supporto in altri tre lungometraggi, tra cui Rusty il selvaggio. Adesso gli regala il ruolo di Renfield nel suo straordinario adattamento dedicato al più famoso vampiro. Dracula di Bram Stoker è un tripudio di trovate visive, di romanticismo sfrenato, di cinema sfrontato e personale. Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves, Anthony Hopkins e tutti gli altri compongono un cast sontuoso. Enorme successo di critica e pubblico, tre premi Oscar tecnici per un film che esplode, ammalia, trascina. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

7 psicopatici (2012)

7 psicopatici: Featurette con interviste

Waits entra a far parte del portentoso cast del crime-movie più folle e libero di Martin McDonagh, un susseguirsi di follia narrativa e trovate di regia non sempre ben collegate tra loro ma senza dubbio interessanti, quando non addirittura geniali. 7 psicopatici vede Colin Farrell, Christopher Walken, Woody Harrelson, Sam Rockwell divertirsi e gigioneggiare come forsennati, accompagnati da un prologo folle con Michael Pitt e Michael Stuhlbarg. Film ondivago ma graffiante, di un autore che poi troverà il modo di fare grande cinema. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

La ballata di Buster Scruggs (2018)

La Ballata di Buster Scruggs: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Joel e Ethan Coen scelgono Tom Waits come protagonista romantico e malinconico dell’episodio forse più metaforico del loro La ballata di Buster Scruggs, dissertazione giocosa ma profonda del mito del vecchio west. Nel cast anche Zoe Kazan, James Franco, Liam Neeson, Harry Melling, un grandioso Tim Blake Nelson nel ruolo del protagonista dell’incipit. Un film a tappe in alcuni momenti davvero riusciti e trovate di regia e sceneggiatura (nomination all’Oscar) degne del miglior cinema dei Coen. Un gioiello. Disponibile su Netflix.

Licorice Pizza (2021)

Licorice Pizza: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

E non potevamo che chiudere con la partecipazione scanzonata all’ultimo irruento ed emozionante film di Paul Thomas Anderson. Waits è l’istrione che in qualche modo cementa la storia d’amore tra i due giovani protagonisti, regala loro momenti da sogno ed echi di una grandezza passata. Licorice Pizza si lancia con coraggio dentro una Los Angeles fatta di innocenza e coraggio, di sogni e speranze e paura di crescere. Cooper Hoffman e Alana Haim sono da inchino, Sean Penn e Bradley Cooper regalano due cammeo da leggenda. Uno dei migliori film dell’anno. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.