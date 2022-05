Buon compleanno Pierce! Ecco I migliori film in streaming di Mr. 007 Brosnan

News Cinema

L'attore che ha interpretato la famosa spia in quattro lungometraggi compie oggi 69 anni. Abbiamo selezionato cinque titoli in streaming per ripercorrere la sua prestigiosa carriera.

Compie oggi 69 anni Pierce Brosnan, uno degli attori britannici più eleganti e raffinati dei nostri tempi. Attivo fin dagli anni ‘80, l'interprete ha vestito il ruolo di James Bond a partire dal decennio successivo, riportando il franchise agli antichi splendori (soprattutto al botteghino) prima che lo prendesse in mano Daniel Craig. Per festeggiare questo artista dal fascino unico abbiamo selezionato alcuni film in streaming all’interno di una carriera variegata e all’insegna dell'ironia. Concludiamo dunque con l’augurarvi come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Pierce Brosnan

Mrs. Doubtfire

007 - Goldeneye

Mars Attacks!

Gioco a due

Non buttiamoci giù

Mrs. Doubtfire (1993)

Il primo grande successo di pubblico interpretato da Brosnan lo vede recitare nel ruolo dello spasimante di Sally Field, ex-moglie di Robin Williams che si traveste da donna/tata per poter stare vicino ai propri figli. Diretto dal grande specialista della commedia Chris Columbus, Mrs. Doubtfire è scritto apposta per esaltare le grandi doti d’istrione del protagonista. Ma sono anche le figure di contorno a rimanere ben impresse nella memoria, ottimamente caratterizzate. Sbancati i botteghini di tutto il mondo per un film diventato un classico di leggerezza e buoni sentimenti. Oscar per il miglior make-up. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

007 - Goldeneye (1995)

Il primo film nei panni di 007 fa immediatamente capire che siamo su altri livelli rispetto ai precedenti. Diretto da quel Martin Campbell che poi “battezzerà anche Daniel Craig grazie a Casino Royale, Goldeneye è uno spettacolo pirotecnico e affascinante, che vede Brosnan calzare a pennello i panni della spia fascinosa e immortale (!). Un enorme successo di pubblico condito a puntino per andare incontro al tipo di spettacolo del decennio, fatto di ritmo forsennato ed effetti speciali. Bel prodotto di genere, da gustare in toto. Nel cast una perfetta Famke Janssen. Disponibile su Google Play.

Mars Attacks! (1996)

Recitare a fianco di Jack Nicholson, Glenn Close, Annette Bening, Michael J. Fox, Sarah Jessica Parker e tutte le altre star partecipanti a questo divertissement d’autore firmato Tim Burton è senza dubbio un fiore all’occhiello. Se poi ci mettiamo che Mars Attacks! è un film gustoso e pieno di trovate davvero cinefile, ecco che il piatto del cult-movie è servito. Il botteghino non lo ha premiato, ma questo sci-fi irrispettoso e goliardico rimane un film coi controfiocchi, uno dei migliori del grande autore. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Gioco a due (1999)

Il remake del classico Il caso Thomas Crown con Steve MCQueen e Faye Dunaway viene affidato allo specialista John McTiernan, che ne realizza una versione maggiormente hi-tech e fisica, grazie anche alla presenza affascinante di Rene Russo. Ma il protagonista assoluto è ovviamente Pierce Brosnan, perfetto nel ruolo del ricchissimo ladro gentiluomo che si innamora dell’agente che deve beccarlo. Gioco a due possiede un finale molto divertente per un film che avrebbe meritato più successo, raffinato e insieme iperbolico come molto del miglior cinema di questo cineasta. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Non buttiamoci giù (2014)

Non buttiamoci giù: Il trailer italiano - HD

La commedia dolceamara tratta dall’omonimo romanzo di Nick Hornby vede Brosnan affetto da istinto suicida che finisce per incrociare il destino di altri tre sventurati come Aaron Paul, Imogen Poots e Toni Collette. Divertente e malinconico, Non buttiamoci giù è un buon prodotto di genere perfetto per allietare serate in completa rilassatezza. Si ride, ci si commuove, si assaporano personaggi a tutto tondo. Bel lungometraggio. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.