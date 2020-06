Buon compleanno mr. Grape: il film in cui il giovanissimo Leonardo DiCaprio ruba la scena a Johnny Depp

News Cinema

Da un romanzo di Peter Hedges nel 1993 Lasse Hallström trasse il film Buon compleanno Mr. Grape, con un giovane Johnny Depp e uno straordinario Leonardo DiCaprio che per la prima volta venne candidato all'Oscar. Ve ne raccontiamo alcune curiosità.

Nel 1993 per la prima - e unica volta insieme - in Buon compleanno Mr. Grape, lavorano insieme due degli interpreti più significativi del cinema contemporaneo: Johnny Depp, nemmeno trentenne (il suo personaggio aveva 24 anni ma l'attore ne dimostrava meno), e Leonardo DiCaprio, che all'epoca delle riprese non era ancora maggiorenne ed era accompagnato dalla madre. Del cast faceva parte anche Juliette Lewis, di un anno più grande di DiCaprio, che aveva iniziato a recitare a 10 anni ed era all'inizio di una brillante carriera cinematografica, partita alla grande dopo una serie di ruoli minori, grazie a Cape Fear – Il promontorio della paura di Martin Scorsese, per cui nel 1992 aveva ricevuto la sua prima (e unica) nomination all'Oscar. Nel film appaiono anche altri attori famosi come Mary Steenburger, John C. Reilly e Crispin Glover (il papà di Marty McFly in Ritorno al futuro).

Buon compleanno Mr. Grape – la trama

Tratto dal romanzo di Peter Hedges (padre dell'attore Lucas Hedges) “What's Eating Gilbert Grape”, rimasto inedito in Italia, il film è ambientato nella cittadina di Endora, in Ohio, dove segue la vita quotidiana del personaggio di Gilbert (Depp), commesso in un drugstore, che dopo la morte del padre si prende cura del fratellino Arnie (DiCaprio), affetto da un ritardo mentale, e della madre Bonnie, che per la depressione conseguente alla morte del marito non si alza dal divano da 7 anni ed è diventata super obesa. Mentre la famiglia Grape si prepara a festeggiare il diciottesimo compleanno di Arnie, Gilbert – che ha una relazione con una donna più grande di lui (Steenburgen) viene folgorato dall’arrivo di Becky (Lewis), che si ferma in città con la nonna.

Leonardo DiCaprio e Johnny Depp amorevoli fratelli sullo schermo, meno sul set

Quando si incontrano sul set del film, Johnny Depp ha 11 anni in più di Leonardo DiCaprio. L'attore più giovane recita dall'età di 7 anni in serie tv e al cinema e sarà proprio Buon compleanno Mr. Grape, con la prima candidatura all'Oscar, a lanciarlo nel firmamento delle star. Depp è nella fase crescente della sua carriera: non è stato un attore bambino, ma è comunque passato alla recitazione molto giovane, dopo gli inizi da musicista ed è già apparso in film d'essai europei come Il valzer del pesce freccia di Emil Kusturica, in Edward Mani di forbice di Tim Burton e altri film d'autore, in cui ha iniziato a costruire la sua galleria di personaggi sensibili, strani e fuori dalle regole. Ha debuttato al cinema nel 1984 nell'horror di Wes Craven Nightmare - Dal profondo della notte e anche DiCaprio ha un film di paura alle spalle, il meno nobile Critters 3. La differenza d'età tra i due però si fa sentire e anche se sullo schermo sono fratelli amorevoli, sul set le cose non sono sempre rose e fiori. Anni dopo, Depp racconterà di aver letteralmente torturato il povero Leo, che lo irritava con le sue fissazioni da ragazzino qual era: “Per me quel film, non so per quale motivo, è stata un'esperienza difficile. Non so perché, ma l'ho davvero torturato. Non faceva che parlare di videogames. E per me era un periodo piuttosto cupo... “no, non ti farò fare un tiro dalla mia sigaretta mentre ti nascondi di nuovo da tua madre, Leo”. Devo dire però, ed è la pura verità, che rispetto moltissimo Leo. Ha lavorato davvero sodo su quel film e ha passato un sacco di tempo a documentarsi. Veniva sul set pronto a dare il massimo ed era preparatissimo”. Leonardo DiCaprio ha un ricordo diverso delle riprese e ha detto di essersi divertito moltissimo a interpretare Arnie Grape. Quanto alla preparazione, ha dichiarato: “Ho dovuto studiare molto per entrare nella mente di un personaggio del genere. E ho passato del tempo in una residenza per ragazzi con handicap mentali. La gente pensa che siano proprio matti, ma non è vero. È tonificante osservarli, perché tutto è nuovo per loro”. Non sappiamo se sia un caso che i due attori non abbiano mai più lavorato insieme, o se sia stata la conseguenza di questo pessimo imprinting. Sta di fatto che il ruolo di DiCaprio venne ampliato nel film e che il giovane talento finì col rubare la scena al più famoso collega.

Darlene Cates: la mamma di Buon Compleanno Mr. Grape

Nel film Johnny Depp dice delle cose molto crudeli alla madre, interpretata da Darlene Cates, scelta dopo esser stata vista da Peter Hedges in un episodio della serie tv di Sally Jessy Raphael intitolata “Too Heavy To Leave Their House”. A differenza delle torture inflitte al povero Leo, sul set l'attore si è scusato con lei, dicendole quanto odiasse dire queste cose a lei o al suo personaggio. In modo simile a Bonnie Grape, Cates non usciva da casa da 5 anni: il giudizio ostile e la curiosità della gente l'aveva indotta a rinchiudersi sempre di più e a peggiorare la sua situazione. In una scena del film l'attrice sale di sopra: in realtà non poteva fare che due o tre gradini al massimo e le riprese vennero riutilizzate per dare l'impressione che salisse tutta la scala. La stanza al piano di sopra in cui stava nel film era in realtà al piano terra. Darlene Cates si chiamava in realtà Rita Darlene Guthrie ed era texana. È morta a a 69 anni nel 2007. Anche se aveva perso un po' di peso, era arrivata durante la vita a pesare 227 chili. Alla sua morte DiCaprio scrisse sulla sua pagina Facebook: “Darlene è stata la migliore mamma cinematografica con cui ho avuto il privilegio di lavorare. La sua dolce personalità e il suo incredibile talento vivranno nel ricordo di coloro che l'hanno conosciuta e di quelli che hanno amato il suo lavoro”.