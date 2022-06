Buon compleanno Marty McFly! I migliori film in streaming di Michael J. Fox

News Cinema

L'attore che compie oggi 61 anni ha avuto una carriera che va ben oltre Ritorno al futuro. Eccola riproposta attraverso cinque grandi titoli in streaming.

Con la sua innata simpatia, con il suo stile di recitazione frenetico e divertente, Michael J. Fox è diventato uno dei grandi beniamini del pubblico negli anni ‘80. E questo anche prima che Robert Zemeckis lo scegliesse per rimpiazzare Eric Stoltz come protagonista di Ritorno al futuro. Certo, è stato quel capolavoro a catapultare Fox nella storia del cinema e nell’immaginario collettivo. Da quel momento l'attore che compie oggi 61 anni ha sviluppato una carriera di enorme spessore, collaborando con registi e sceneggiatori di primissimo piano. Eccovi dunque i migliori film in streaming della carriera di Michael J. Fox, artista a cui non si può non voler bene come a un cugino decisamente sbarazzino. Buona lettura.

I migliori film in streaming interpretati da Michael J. Fox

Ritorno al futuro

Insieme per forza

Il Presidente - Una storia d’amore

Sospesi nel tempo

Mars Attacks!

Ritorno al futuro (1985)

Ritorno al Futuro: Il trailer cinematografico originale

Non potevamo che aprire le danze con il film di fantascienza che ha definito lo stile e ritmi cinematografici degli anni ‘80. Prodotto dalla Amblin di Steven Spielberg, Ritorno al futuro è un gioiello di narrazione, inventiva, trovate di storia e di regia. Robert Zemeckis allestisce un cast di giovani attori perfetto, con Fox a capitanare un team spudoratamente divertente che comprende anche la sfavillante Lea Thompson. Finale pirotecnico dove si esalta anche il genio comico di Christopher Lloyd. Film epocale, perfetto. Nomination all’Oscar per la sceneggiatura. Con due sequel ispirati, soprattutto il terzo in stile western. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Insieme per forza (1991)

Diretto da un grande e sottovalutato artigiano quale era John Badham, Fox fa coppia con un roccioso James Woods per una commedia d’azione che ha dettato le regole per quelle a venire. Insieme per forza possiede momenti davvero spassosi, con trovate di trama molto ben orchestrate e l’alchimia tra i due attori protagonisti a farla da padrone. Stephen Lang come villain scatenato è poi uno spasso cinefilo. Ci si diverte molto, si tratta di intrattenimento di lusso. Una piccola gemma di genere. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, NOW.

Il Presidente - Una storia d’amore (1995)

Fox entra in un cast pazzesco, forse il migliore del decennio: Michael Douglas, Annette Bening, Martin Sheen, Richard Dreyfuss e molti altri fanno de Il Presidente - Una storia d’amore una commedia romantica e politica d’altri tempi, tra Frank Capra e The West Wing (che verrà). Sceneggia Aaron Sorkin, dirige Rob Reiner. Il mix è clamorosamente riuscito, e Fox possiede la scena di confronto più emozionante dell’intero film. Il monologo finale di Douglas è puro, purissimo Sorkin. Ovvero il meglio del meglio. Film magnifico, davvero magnifico. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.

Sospesi nel tempo (1996)

Prima che Peter Jackson diventasse il titano con la trilogia tratta da Tolkien girava film super-nerd pieni di effetti speciali e ritmi scatenati. Sospesi nel tempo - presentato a Venezia - è uno dei suoi comici/horror più riusciti, un concentrato di visione e narrazione di genere davvero scatenato, a tratti psichedelico. Fox si cala nella parte del medium truffatore con intelligenza e senso dell’ironia. Il film talvolta sbanda, ma quando spinge sull’acceleratore trascina lo spettatore in un vortice cinematografico che solo il regista sa creare. Un piccolo grande cult-movie da riscoprire. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Mars Attacks! (1996)

Tim Burton progetta la fracassona invasione aliena come una parodia scatenata non solo degli sci-fi ma anche dei disaster-movie. E allora deve assemblare un cast da far soccombere ai mostruosi esserini con testona e occhi cattivissimi. Fox recita insieme ad altri mostri sacri del calibro di Jack Nicholson, Glenn Close, Rod Steiger, Pierce Brosnan, Annette Bening e molti altri. Spettacolo cinefilo purissimo, momenti corrosivi e spumeggianti. Mars Attacks! è un gioiello per la mente, gli occhi e il cuore geek. Da amare incondizionatamente. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.