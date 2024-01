Buon compleanno Margherita, che in quella piccola stazione di provincia rubasti il mio cuore...

News Cinema

Ecco cinque tra i migliori film in streaming di Margherita Buy, la miglior attrice del nostro cinema che compie oggi gli anni.

Margherita Buy è stata la nostra prima e unica “cotta” cinefila. A cavallo tra gli anni ‘80 e ‘90, a causa del suo stile di recitazione gentile, elegante e lievemente surreale, l’attrice aveva conquistato il nostro cuore grazie a film come La settimana della sfinge, La stazione, Chiedi la luna. Nel giorno del suo 62 compleanno (auguri Margherita!) vogliamo quindi dedicarle i nostro consueti cinque film in streaming, confermando che avrà sempre un posto speciale nel nostro cuore. Buona lettura.

Maledetto il giorno che t’ho incontrato (1991)

Chiamata da Carlo Verdone a interpretare una ipocondriaca sull’orlo di una crisi di nervi, la Buy risponde con la prova ancora oggi più effervescente della sua carriera, dimostrando di essere un’attrice comica di primissimo livello. È soprattutto grazie a lei se Maledetto il giorno che t’ho incontrato diventa un titolo di culto per quegli anni, una commedia sofisticata scritta con arguzia e senso del genere. E l’alchimia tra i due protagonisti si sviluppa in maniera davvero efficace. La sequenza del dopocena è semplicemente spassosa. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video, Paramount +.

Le fate ignoranti (2000)

La collaborazione con Ferzan Ozpetek porta la Buy a sviluppare una figura di donna in chiaroscuro che riesce a intrigare, addirittura commuovere. Grazie a lei e a uno Stefano Accorsi in parte Le fate ignoranti diventa uno dei lungometraggi maggiormente amati di quell’anno, ottenendo l’applauso di pubblico, critica e dei premi. Un universo romano spesso poco rappresentato, tra Pasolini e un realismo poetico di effetto. Ancora oggi forse il titolo migliore del suo autore. Disponibile su Netflix, NOW, Disney +.

Il Caimano (2006)

Alla prima collaborazione con Nanni Moretti la Buy dipinge un personaggio di supporto complesso e malinconico, il cui rapporto col protagonista Silvio Orlando si fa sempre più deteriorato. Insieme a lei una bravissima Jasmine Trinca e il mefistofelico Moretti. Film “politico” che possiede alcuni momenti di ottimo cinema e un finale che diventa purtroppo una sentenza per l’Italia. Il Caimano porta sul grande schermo uno spaccato del nostro Paese necessario, e lo fa con una voce caustica se non a tratti grottesca. Film inquietante, preciso e pieno di spunti che ancora oggi dovremmo analizzare e dibattere. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Happy Family (2010)

Happy Family: Il trailer del film diretto da Gabriele Salvatores

Nella commedia ispiratissima di Gabriele Salvatores la Buy insieme agli altri membri del cast fa davvero un figurone, capace di costruire in concerto un film ispirato e che guarda al cinema americano - Wes Anderson e Woody Allen - con occhio intelligente. Happy Family non viene ricordato spesso ma è davvero uno dei migliori film del suo autore, con Fabio De Luigi, Fabrizio Bentivoglio e Carla Signoris impagabili. Uno dei film italiani del periodo tra i nostri favoriti. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Rai Play.

Mia madre (2015)

In questo dramma familiare meta-cinematografico la Buy interpreta in maniera ispirata e profonda…Nanni Moretti. Nel ruolo di una regista in crisi personale e di conseguenza professionale, l’attrice trova la forza di esprimere un dolore sopito e intenso, regalandoci una delle prove meglio sviluppate della sua carriera. Mia madre arriva dritto al cuore, grazie almeno a un paio di sequenze riuscitissime. John Turturro nel ruolo praticamente di se stesso rende il massimo. Film stratificato, discontinuo ma pungente. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Rai Play.