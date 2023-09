Buon compleanno Jenna Ortega! Ecco i film in streaming dell'amata Mercoledì della serie Netflix

News Cinema

Compie oggi 21 anni quella che possiamo definire come nuova "Scream Queen" del cinema americano. Ecco i film in streaming che l'hanno incoronata.

Compie oggi 21 anni Jenna Ortega, colei che possiamo tranquillamente considerare la nuova “Scream Queen” del cinema americano contemporaneo. La sua giovane ma già prolifica carriera è infatti costellata di horror e cinema fantastico, generi attraverso i quali ha ottenuto il consenso della critica e del pubblico. Esempio lampante è la serie Netflix Mercoledì, di cui è protagonista assoluta. In attesa di vederla nuovamente in versione dark in Beetlejuice 2, ecco i film in streaming con cui vogliamo celebrare il talento dell’attrice californiana. Buona lettura.

I migliori film in streaming interpretati da Jenna Ortega

La vita dopo - The Fallout

X - A Sexy Horror Story

Scream

Scream VI

La vita dopo - The Fallout (2021)

La Vita Dopo - The Fallout: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Primo ruolo da protagonista nel dramma diretto da Megan Park. Ne La vita dopo - The Fallout Jenna Ortega dimostra ampiamente di possedere tutte le carte in regola per sostenere un film sulle proprie spalle, aiutata anche dall'alchimia con Maddie Ziegler. Film misurato e gentile, non tutto funziona ma ci sono dei buoni momenti di introspezione. La carriera della Ortega subisce una netta impennata. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

X - A Sexy Horror Story (2022)

X - A Sexy Horror Story: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il divertente e indipendente horror di Ti West ambientato nel mondo del porno degli anni ‘70 vede la Ortega giovane alle prime armi vedersela con una troupe di personaggi smaliziati ma soprattutto un assassino senza sosta. X - A Sexy Horror Story ha come protagonista indiscussa Mia Goth, ma quando rimane in scena Jenna gliela ruba eccome. Spigliato e con ottime trovate, un film che si lascia ampiamente guardare. ma il meglio arriva con il prequel Pearl…Disponibile su CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Scream (2022)

Scream: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Nuove avventure di Ghostface riportate sul grande schermo da una coppia di registi che conosce a memoria le regole del franchise e sa come renderle nuovamente fresche. Questo nuovo Scream si poggia su un gruppo di giovani attori su cui spiccano appunto la Ortega e la coprotagonista sorella Melissa Barrera. Tutto funziona piuttosto bene, ma il capitolo successivo è di un altro livello…Disponibile su CHILI, Google Play, Netflix, Amazon Prime Video.

Scream VI - (2023)

Sarà che l'ambientazione newyorkese funziona sempre a meraviglia quando si tratta di horror, ma Scream VI diventa immediatamente oggetto di culto con un inizio poderoso, i primi quindici minuti sono davvero da incorniciare. Il resto è continuo gioco al massacro e con lo spettatore che funziona a meraviglia. Samara Weaving nel cast impreziosisce tutto, Dermot Mulroney garantisce la presenza di un caratterista di lusso. Dopo il primo episodio inimitabile dI Wes Craven, forse il capitolo che ci ha divertito maggiormente. Laurea definitiva per Jenna come nuova reginetta dell’horror giovanile. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.