Buon compleanno Indy! Ecco tutti i film di Indiana Jones in streaming

News Cinema

Il 12 giugno 1981 usciva I predatori dell'arca perduta. Aspettando Indiana Jones e il quadrante del destino, ripercorriamo gli altri film della saga in streaming!

Il 12 giugno 1981 esordiva sul grande schermo I predatori dell'arca perduta, il capolavoro di Steven Spielberg che ha creato il mito cinematografico di Indiana Jones. In occasione di questa ricorrenza vogliamo riproporre a voi lettori i quattro film in streaming del franchise, in attesa ovviamente di rivedere il grande Harrison Ford in Indiana Jones e il quadrante del destino, presto nelle sale di tutto il mondo. Buona lettura!

I quattro film in streaming dedicati al mito di Indiana Jones

I predatori dell’arca perduta

Indiana Jones e il tempio maledetto

Indiana Jones e l’ultima crociata

Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo

I predatori dell’arca perduta (1981)

Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

L’originale è umanamente imbattibile, con quella sequenza iniziale da film muto, l’avventura più sregolata messa in scena con maestria assoluta. E poi uno sviluppo narrativo perfetto, con trovate e colpi a sorpresa. Karen Allen a supporto di Indy è strepitosa, il finale terrificante. I predatori dell’arca perduta sfiora l’Oscar per il miglior film e la regia di Steven Spielberg. E forse li avrebbe meritati entrambi…Di una bellezza e una forza cinematografica ancora insuperate, all'interno del franchise o altrove Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Indiana Jones e il tempio maledetto (1984)

Ancora oggi il secondo capitolo divide: molti lo trovano troppo dark rispetto al primo episodio, per altri invece Indiana Jones e il tempio maledetto è addirittura migliore. Noi ci mettiamo nel mezzo: il divertimento è come sempre totale, i personaggi simpaticissimi, l’innesto di Kate Capshaw perfetto. Un po’ discontinuo nel ritmo, ma l’ultima mezz’ora è da antologia. Il pubblico gradisce meno, ma rimane un grande successo. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Paramount +.

Indiana Jones e l’ultima crociata (1989)

Indiana Jones e l'ultima crociata: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Torna l’epica ariosa, le avventure mirabolanti, le scene d’azione irripetibili. E dopo un prologo con Indy da giovane magistralmente interpretato da River Phoenix, Ford e Sean Connery come coppia fanno letteralmente faville. Indiana Jones e l’ultima crociata è l’episodio che probabilmente si avvicina di più ai fasti dell’originale, e ne ricalca le direttive estetiche e soprattutto la voglia di divertirsi. Altro film leggendario. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, Paramount +.

Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo (2008)

La critica lo ha quasi unanimemente distrutto, ma al botteghino ha sbaragliato la concorrenza diventando il capitolo di maggior successo della saga - in attesa del prossimo ovviamente. Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo ha messo in cantiere davvero troppo per rimanere coerente e non predere di ritmo. Certo, poi Steven Spielberg sa sempre come fare un gran film. E se aggiungi Cate Blanchett all’equazione, ecco che tutto sommato i conti tornano. Ma giusto tutto sommato…Disponibile su CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Paramount +.