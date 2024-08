Buon compleanno Furiosa! I migliori film in streaming di Charlize Theron

News Cinema

L'attrice premio Oscar compie oggi 49 anni. Celebriamone il talento attraverso cinque film in streaming.

Compie oggi 49 anni il premio Oscar Charlize Theron, l’attrice che oggi forse più di ogni altra ad Hollywood ha coniugato film di grande intrattenimento con altri in cui ha sfoderato la sua indubitabile bravura. Quando le venne assegnata la statuetta per Monster molti - compreso purtroppo chi scrive - pensarono che si trattasse di un exploit isolato, frutto di una di quelle prove che l’Oscar lo “chiamano”. Nulla di più erroneo: oltre a ricevere altre due nomination Charlize Theron ha sfoderato negli anni performance di fattura molto elevata, inclusa una che a nostro avviso l’ha catapultata di diritto nella storia del cinema. La troverete ovviamente qui sotto, nella lista di cinque film in streaming che le vogliamo oggi tributare. Come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Charlize Theron

North Country - Storia di Josey

Nella valle di Elah

Hancock

Mad Max: Fury Road

Atomica bionda

North Country - Storia di Josey (2005)

La seconda nomination all’oscar per la Theron arriva con la prova migliore della sua carriera, quella di una madre e donna che si scontra con gli abusi e il maschilismo che vige nelle miniere. E non si piega. Diretto da una Niki Caro in gran forma, North Country - Storia di Josey possiede il cast forse migliore del nuovo millennio: Frances McDormand (anche lei nomination), Sean Bean, Jeremy Renner, Sissy Spacek, Richard Jenkins e molti altri. Tutti al loro massimo livello. Dramma giudiziario che porta alla ribalta una discussione necessaria e quanto mai contemporanea. Dramma tinte forti davvero inconsueto e totalmente riuscito. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Nella valle di Elah (2007)

Stesso discorso fatto per il film precedente: dramma di intensità che getta lo sguardo dentro un universo problematico tentando di scoperchiare l'omertà che vi regna. Un Tommy Lee Jones da applausi (e da candidatura all’Oscar) conduce il film di Paul Haggis esattamente dove dovrebbe, ovvero dentro un dolore composto, silenzioso ma pulsante. La Theron a supporto è coraggiosa, irruenta e vibrante. Nella valle di Elah viene presentato al Festival di Venezia e conquista l’applauso di tutti. Dramma militare che non si dimentica, con una scena finale simbolica e straziante. Film bellissimo. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Hancock (2008)

Hancock: Trailer del film con Will Smith e Charlize Theron

In questo film di supereroi che lavora al contrario, la Theron sprigiona una presenza scenica e un fascino che raramente si sono visti in materia di supereroi. L’idea di un Will Smith che adopera i propri superpoteri soltanto per ubriacarsi e distruggere la città è molto divertente, e il regista Peter Berg la sfrutta a dovere, soprattutto nella prima parte. Hancock possiede alcuni momenti molto originali e il supporto sempre efficace di Jason Bateman. Ma quando in scena c’è il villain Charlize, tutto il lungometraggio si eleva grazie al glamour e alla potenza dell’attrice. Enorme successo di pubblico, e ci sta. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Mad Max: Fury Road (2015)

Mad Max: Fury Road: Nuovo trailer ufficiale italiano - HD

Maestosa prova d’attrice in uno dei film più tormentati e alla fine riusciti dei nostri tempi. L’energia stridente che la protagonista sprigiona accanto a Tom Hardy è semplicemente devastante, e George Miller sa incanalarla in una messa in scena roboante, che fa di Mad Max: Fury Road uno dei grandi film di fantascienza-azione mai realizzati. Una pioggia di Oscar tecnici, le candidature per il film e la regia e quella letteralmente scippata alla Theron. Poco importa perché la sua Furiosa è destinata e rimanere nei cuori e nell’immaginario cinematografico dei tempi a venire. Film epocale. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Atomica bionda (2017)

Atomica Bionda: Il nuovissimo trailer italiano - HD

Ambientazione retrò, look super glamour, il supporto di attori raffinati come John Goodman e James McAvoy. Soprattutto una sequenza di lotta per le scale di un vecchio appartamento che esplode in tutta la sua potenza cinematografica. La Theron fa di Atomica bionda un film che vale la pena ricordare, un concentrato di adrenalina e spettacolo non superficiale davvero intelligente. Ci si diverte, si parteggia per la psia eroina, umanissima e vulnerabile. Un personaggio a tutto tondo per un film di valore, intrattenimento coi fiocchi. Da rivedere gustare con piacere acidulo ogni volta. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.