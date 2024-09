Buon compleanno Brian De Palma! Ecco alcuni dei migliori film in streaming del maestro del brivido

News Cinema

Compie oggi 84 anni l'autore di Carrie, Vestito per uccidere e il primo Mission: Impossible. Ripercorriamo la sua gloriosa carriera attraverso cinque film in streaming.

Compie oggi 84 anni l’intramontabile Brian De Palma. Anche se la sua vena artistica appare ormai persa, rimane comunque indubbio che si tratti di uno degli autori fondamentali della storia del cinema americano contemporaneo. A inizio carriera De Palma è stato colui che maggiormente ha risentito dell’influsso del cinema europeo; in seguito ha incanalato la sua visione di cinema dentro un genere “aperto” quale il thriller, arrivando a regalare al pubblico capolavori indiscussi del genere. I cinque film in streaming scelti per rendergli omaggio testimoniano una versatilità forse fin troppo sottovalutata. Poco importa, oggi vogliamo soltanto festeggiare un maestro e la sua arte virtuosistica. Buona lettura.

Carrie, lo sguardo di Satana (1976)

La consacrazione arriva con lo straordinario adattamento dal romanzo di Stephen King. Sissi Spacek e Piper Laurie costruiscono un rapporto figlia/madre doloroso e terrificante, che le porta entrambe a sfiorare l’Oscar. Carrie, lo sguardo di Satana possiede momenti di cinema incandescenti e un finale che a dir poco costringe a dormire con la luce accesa per alcune notti. Nel cast anche un potente John Travolta, Amy Irving, Nancy Allen. Davvero un film epocale, che non ha paura di rischiare e ottiene almeno cinque sequenze da storia del cinema, non soltanto horror. Fenomenale prova d’attrice per la Spacek. Da incorniciare. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Vestito per uccidere (1980)

Il thriller maggiormente suadente e voyeuristico di De Palma, una dissertazione malata e fascinosa sul desiderio, la repressione, la violenza legata a quest’ultima. La Angie Dickinson protagonista della prima parte è straordinaria, il Michael Caine che invece domina la seconda ci regala una delle sue prove più stratificate. Vestito per uccidere mostra una New York lussureggiante, peccaminosa, disposta alla rovina pur di continuare a sfavillare. Momenti di solito, iperbolico cinema per un autore che ama e si ama come nessun altro. Titolo di culto, osteggiato dai puritani, amato dai cinefili. Lo Psycho personale di De Palma. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

The Untouchables - Gli intoccabili (1987)

Insieme a Carlito’s Way, purtroppo non disponibile in streaming, il nostro film preferito di De Palma. La lotta senza quartiere nella Chicago del Proibizionismo tra Robert De Niro/Al Capone e Kevin Costner/Eliot Ness è una lezione di cinema che non si dimentica. Con a supporto Sean Connery (Oscar come non protagonista), Andy Garcia, Billy Drago e tutti gli altri. The Untouchables - Gli intoccabili viene poi sottolineato dalle musiche avvincenti di Ennio Morricone. Con almeno un paio di sequenze di bellezza assoluta, a prescindere dal gangster-movie. Quella della scalinata e l’altra sul tetto del grattacielo ancora oggi sono superate. Capolavoro vero, indiscutibile. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Amazon Prime Video.

Mission: Impossible (1996)

Il primo capitolo delle avventure di Tom Cruise nel ruolo di Ethan Hunt è un divertimento totale in cui De Palma mette al servizio della star tutta la sua competenza tecnica e la gioia cinefila. Il risultato è un film pirotecnico, scatenato, a tratti davvero avvincente, leggero e vagamente vanesio ma godibilissimo. Jon Voight, Emmanuelle Beart, Kristin Scott Thomas, Emilio Estevez compongono il resto del cast del primo Mission: Impossible, enorme successo di pubblico che lancia una delle saghe cinematografiche di maggiore successo nella storia del cinema. Brioso, un popcorn movie ipertecnologico e pienissimo di trovate. Non il migliore della serie, ma un ottimo inizio eccome! Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, Paramount +.

Black Dahlia (2006)

Abbiamo voluto chiudere con l’adattamento di James Ellroy perché non è mai facile portare al cinema questo scrittore e De Palma osa farlo con uno dei suoi romanzi maggiormente sentiti e problematici. Josh Hartnett, Aaron Eckhart, Scarlett Johansson e Hilary Swank sono un quartetto di attori principali ondivago ma che davvero ce la mette tutta. la messa in scena è accurata, forse un minimo calligrafica, ma il film nasconde dei momenti di cinema comunque impietosi e affascinanti. De Palma sa comunque come rendere il tutto quantomeno interessante, anche se siamo lontani dai fasti dei decenni precedenti. Black Dahlia merita comunque di essere visto, ci ricorda sempre chi era Brian…Disponibile su Rai Play.