Buon compleanno allo Spider-Man "D.O.C." Tobey Maguire: festeggiamolo coi suoi migliori film in streaming

L'attore compie oggi 47 anni. Tra i suoi film in streaming mancano purtroppo grandi titoli come Tempesta di ghiaccio e Wonder Boys: quando potremo (ri)vederli in Italia?

Iniziamo questa settimana augurando buon compleanno al californiano Tobey Maguire, che spegne oggi 47 candeline. Non ce ne vogliano Andrew Garfield e soprattutto Tom Holland, ma rimane lui il nostro Spider-Man del cuore. Nella lista dei cinque film in streaming scelti per rendergli omaggio abbiamo inserito il primo cinecomic diretto da Sam Raimi perché ha fatto epoca, ma dobbiamo ammettere che il nostro preferito di quella trilogia è Spider-Man 2 (2004). Altra precisazione: i due migliori film a nostro avviso interpretati da Tobey Maguire sono Tempesta di ghiaccio (1997) di Ang Lee e Wonder Boys (2000) di Curtis Hanson. Purtroppo entrambi sono mancanti sulle piattaforme italiane. Ed è un grande peccato. Buona lettura.

Pleasantville (1998)

La deliziosa ed edificante favola cinefila diretta da Gary Ross vede Maguire coprotagonista insieme a sua “sorella” Reese Witherspoon. La coppia viene catapultata dentro la cittadina perfetta di un film del passato. Bianco e nero splendente, emozioni vere e un cast di supporto di lusso che comprende tra gli altri la grande Joan Allen e Jeff Daniels. Pleasantville è uno spettacolo per gli occhi e un toccasana per il cuore. I due protagonisti vengono lanciati ad Hollywood da un film unico nel suo genere. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Le regole della casa del sidro (1999)

L'adattamento cinematografico del romanzo di John irving trova in Lasse Hallström un regista sensibile e pronto a mostrare il lato romantico del testo. Insieme a Maguire troviamo una splendida Charlize Theron ai suoi primi film e Paul Rudd come supporto guascone. Ma la scena la ruba spesso e volentieri il grande Michael Caine, che si aggiudica l’Oscar come non protagonista insieme a quello per la sceneggiatura. Le regole della casa del sidro è molto ben confezionato, commuove e a tratti ispira. Cinema di genere ben fatto, senza strafare e con gusto. Disponibile su TIMVision, Amazon Prime Video.

Spider-Man (2002)

Il blockbuster di Sam Raimi sbanca i botteghini, esalta il pubblico e convince in pieno la critica. Confezionato da una sceneggiatura precisa ed effetti speciali mai visti, il primo Spider-Man è un concentrato di spettacolo sia mainstream che evidentemente personale, con tocchi che contraddistinguono l’idea di cinema del suo autore. Kirsten Dunst come amata Mary Jane e Willem Dafoe come villain Goblin sono davvero impagabili. Grande cinema, spettacolare e sentito. Altro che i cinecomic della Marvel…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Il grande Gatsby (2013)

Lo sfarzoso adattamento dell’opera epocale scritta fa F. Scott Fitzgerald vede Tobey Maguire recitare accanto al suo grande amico Leonardo DiCaprio, accerchiato anche da Carey Mulligan, Isla Fisher, Joel Edgerton e la grande sorpresa Elizabeth Debicki. Il grande Gatsby è un lungometraggio che in superficie propone una spettacolo mastodontico, il meglio delle capacità espressive di Baz Luhrmann. Visivamente raffinato e stravagante, il film rimane forse più in superficie di quanto avrebbe dovuto, ma si conferma un enorme successo di pubblico e si guadagna i suoi buoni Oscar tecnici. Da vedere con gusto e senso del cinema istrionico. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

