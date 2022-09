Buon compleanno Alan Grant! I migliori film in streaming di Sam Neill

News Cinema

L'iconico protagonista di Jurassic Park compie oggi 75 anni. Ecco i cinque film in streaming che lo hanno reso una star internazionale.

È una carriera particolarmente originale, quella che il britannico Sam Neill (75 anni oggi) ha costruito a partire dalla fine degli anni ‘70. Affermatosi come star di molto cinema di genere - la vetta insuperata è ovviamente il personaggio dello scienziato Alan Grant in uno dei franchise più famosi e redditizi della storia del cinema - Neill ha però anche alternato prove d’attore molto apprezzate in alcune vere e proprie gemme d’autore, come ad esempio il magnifico e “perso” Fino alla fine del mondo (1991) di Wim Wenders, opera che a quanto pare in Italia nessuno è interessato a proporre sulle piattaforme. Questi invece sono i film in streaming con cui vogliamo ripercorrere i successi maggiori del percorso artistico e commerciale di Sam neill. Buona lettura.

Cinque successi in streaming interpretati da Sam Neill

Caccia a Ottobre Rosso (1990)

Uno degli action-movie ipertecnologico più famosi di quel periodo, nato dalla penna di Tom Clancy ma soprattutto interpretato da un Sean Connery al massimo del suo carisma altolocato. Caccia a Ottobre Rosso viene messo in scena da un John McTiernan particolarmente ispirato, che sfrutta storia e personaggi con la maestria di chi ama e conosce il genere. Film tesissimo, vorticoso e splendido da vedere. Con un finale di grande presa emotiva e cinematografica. Oltre a Neill spalla perfetta per Connery nel cast anche Alec Baldwin (Jack Ryan), James Earl Jones e Scott Glenn. Meglio da chiedere? Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Avventure di un uomo invisibile (1992)

Chiamato dal mitico John Carpenter a fare il “villain” in uno dei suoi film maggiormente giocosi e ispirati verso la leggerezza, neill si rivela ancora una volta perfetto contraltare per l’ispiratissimo Chevy Chase, protagonista di Avventure di un uomo invisibile insieme a una splendida Daryl Hannah. Effetti speciali perfetti e ritmo a tratti davvero indiavolato per una commedia fantastica in molti momenti sinceramente sublime. La dimostrazione che John Carpenter sapeva gestire i toni e le atmosfere dello sci-fi anche lontano da quelli lugubri dell'horror o della fantascienza distopica. Da riscoprire. Disponibile su CHILI.

Lezioni di piano (1993)

Nel capolavoro diretto da Jane Campion Sam Neill interpreta il marito fin troppo devoto della straordinaria protagonista Holly Hunter, donna muta che esprime i propri sentimenti attraverso una tastiera e la musica che produce. Lezioni di piano è un film bellissimo da vedere quanto potente da vivere, con personaggi corposi e la musica suadente di Michael Nyman e sottolinearne la forza. Palma d’Oro a Cannes e tre premi oscar: miglior attrice, miglior attrice non protagonista alla giovanissima Anna Paquin e miglior sceneggiatura originale. Un melodramma folgorante che è giustamente diventato un classico. Disponibile su NOW.

Jurassic Park (1993)

Ed ecco Neill protagonista dell’epocale film-evento diretto da Steven Spielberg. Costruito su effetti speciali mai visti prima, Jurassic Park è la fantasia che sale al potere, la visione che restituisce il senso di meraviglia dei dinosauri e del loro mastodontico fascino. E la sequenza dell’arrivo del tirannosauro è ineccepibile, storia del cinema nel suo compiersi. Film di pura visione che vede nel cast anche un’ariosa Laura Dern. Tre premi Oscar e incassi stellari. meritati. Spielberg è Spielberg…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Il seme della follia (1995)

Ancora John Carpenter, questa volta però per un horror della mente che mescola dimensioni, allucinazioni, momenti terrificanti ad altri in cui l'angoscia supera di gran lunga il terrore esplicito. Insieme a una portentosa Julie Carmen Sam Neill è ipnotico protagonista de Il seme della follia, film di culto di metà anni ‘90 dove realtà, incubo, piani cognitivi e mostri che si nascondono nella mente umana vengono mescolati senza soluzione di continuità. Tante, tantissime scene di culto per un film labirintico, sfrontato e capace di paralizzare lo spettatore sulla sedia. High terror! Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.