Buon compleanno Acchiappafantasmi! Ecco tutti i Ghostbusters che trovate in streaming

L'8 giugno 1984 usciva nelle sale il mitico Ghostbusters originale. Ma in streaming ci sono anche gli altri tre film di un universo cinematografico unico e sempre spassoso.

L’8 giugno 1984 arrivava nelle sale americane il primo, cionico Ghostbusters diretto da Ivan Reitman. Per commemorare tale data abbiamo deciso di proporvi un approfondimento sui quattro film in streaming che fino ad ora compongono l’universo cinematografico degli Acchiappafantasmi, in attesa che nuovi episodi arrivino ad allietare le nostre serate cinematografiche. Buona lettura!

Tutti i film in streaming dell’universo dei Ghostbusters

Ghostbusters - Acchiappafantasmi

Ghostbusters II

Ghostbusters

Ghostbusters: Legacy

Ghostbusters - Acchiappafantasmi (1984)

Ghostbusters - Acchiappafantasmi: Il Trailer per il 30esimo anniversario del film

L’originale è sempre inarrivabile, anche perché in qualche modo diventa un piccolo grande caso cinematografico, mai veramente sperimentato in precedenza. Una commedia ridanciana con effetti speciali e grande budget? A questi livelli, mai visto in precedenza. Ivan Reitman ci mette la sua regia libera e graffiante. Bill Murray, Harold Ramis, Dan Aykroyd, Ernie Hudson e una Sigourney Weaver da inchino compongono un cast perfetto, affiatato, soave. Il capolavoro è servito. Ghostbusters diventa a sorpresa il miglior incasso dell’anno, ma soprattutto storia del cinema fantastico scritta a caratteri indelebili. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

Ghostbusters II (1989)

Il sequel cerca di recuperare le direttive dell’originale, infatti si tratta quasi di un remake che un secondo capitolo. Ovviamente non tutto funziona come in precedenza, ma le idee originali ci sono eccome e la volontà di divertirsi e divertire rimane intatta. Ghostbusters II si avvale anche della collaborazione di un Peter MacNicol istrionico, ma stavolta il leone è senza dubbio un Harold Ramis portentoso. Continua a mancarci…Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Ghostbusters (2016)

Ghostbusters: Primo trailer ufficiale in italiano - HD

La versione tutta al femminile diretta da Paul Feig propone la stessa formula con freschezza e trovate abbastanza originali, come ad esempio il Chris Hemsworth fantoccione che fa da assistente alle protagoniste. Melissa McCarthy e Kristen Wiig sono come sempre spigliate e affiatatissime, le altre due un gradino sotto, soprattutto Kate McKinnon esagera nelle battute da sketch comico. Ma il loro Ghostbusters comunque non delude, tutt’altro. Intrattenimento, divertimento, un pizzico di guerra tra i sessi politically correct che proprio non guasta. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

Ghostbusters: Legacy (2021)

Jason Reitman rende omaggio al padre e a Ramis con una ripartenza che per molti versi migliore non avrebbe potuto essere. Ghostbusters: Legacy cambia ambientazione e sfodera un tono tra il faceto e il malinconico che funziona alla perfezione. E poi il cast è da applausi con Carrie Coon e McKenna Grace su tutti. Film di buoni sentimenti che riapre i discorsi sul franchise con intelligenza e precisione. Se continuerà su questa strada, la tradizione degli Acchiappafantasmi è al sicuro!!! Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.