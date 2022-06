Bullet Train: il nuovo poster italiano del film con Brad Pitt, al cinema dal 25 agosto

News Cinema

Bullet Train, l'atteso thriller d'azione diretto da David Leitch con protagonista Brad Pitt, arriverà nei cinema italiani il 25 agosto. Ecco intanto il nuovo poster italiano del film.

Bullet Train, l'atteso nuovo film di David Leitch, già regista di successi come Atomica Bionda, John Wick, Deadpool 2 e Hobbs and Shaw, ha una nuova data di uscita nei cinema italiani: il 25 agosto 2022.

Protagonista di questo action thriller, tratto dal romanzo best seller di Kōtarō Isaka "I sette killer dello Shinkansen", è Brad Pitt, affiancato da un ricco cast composto, tra gli altri, da Sandra Bullock, Zazie Beetz, Aaron Taylor-Johnson, Logan Lerman, Michael Shannon, Joey King, Brian Tyree Henry e Hiroyuki Sanada.

Nello stile di David Leitch, Bullet Train è annunciato come un thriller d'azione folle e divertente che racconta di un gruppo di assassini diversi tra loro, tutti con obiettivi collegati ma contrastanti, sullo sfondo di una corsa senza sosta attraverso il Giappone moderno.

In attesa di vedere il film al cinema il 25 agosto prossimo, grazie a Warner Bros. Entertainment Italia, Sony Pictures ha appena messo online il nuovo poster italiano di Bullet Train. Lo potete vedere qui sotto: