Bruce Willis, i Razzie Awards e il "premio per la sua peggiore interpretazione": scoppia la polemica

Poche ore dopo l'annuncio del ritiro dalle scene di Bruce Willis, affetto da afasia e disturbi cognitivi, i Razzie Awards si sono rifiutati di ritirare la categoria "Peggiore performance di Bruce Willis nel 2021". Come stanno gestendo la situazione?

Poche ore dopo la triste notizia dell'abbandono delle scene di Bruce Willis, per gravi probemi di salute, i Razzie Awards si sono ritrovati al centro di una spiacevole ed evitabile polemica sui social. La consegna dei premi, parodia degli Oscar, è già avvenuta il 26 marzo, come di consuetudine poco prima degli Oscar reali: c'era la categoria "Peggior perfomance di Bruce Willis nel 2021" e proprio questa categoria è ora al centro delle polemiche. Come stanno gestendo la cosa gli organizzatori del premio satirico? Leggi anche Bruce Willis con una categoria a parte domina i Razzie Awards, che premiano il peggio del cinema

I Razzie Awards e Bruce Willis dopo l'abbandono delle scene: il suo "premio" non è ritirato

Poco dopo aver saputo del ritiro ufficiale di Bruce Willis dalla recitazione, perché afflitto da afasia e disturbi cognitivi, i Razzie Awards hanno postato su Twitter un messaggio ironico che ha suscitato l'ira dei suoi fan: "I Razzies sono davvero spiacenti per la diagnosi di Bruce Willis. Forse questo spiega perché abbia voluto andarsene col botto nel 2021. I nostri migliori auguri a Bruce e alla famiglia."

Ouch. Nessuno mette in dubbio il diritto di satira, ma in effetti quest'ulteriore frecciata, viste le circostanze, non era esattamente richiesta, tanto che i fan dell'attore hanno scatenato un discreto polverone sulla rete. The Wrap ha raccolto le dichiarazioni dei cofondatori John Wilson e Mo Murphy sulla questione. Non hanno però colto l'occasione per scusarsi, ma hanno preferito spiegare meglio il loro punto di vista:

Siamo davvero dispiaciuti per la malattia di Willis, della quale non eravamo al corrente prima che la notizia si diffondesse poche ore fa. [...] Chiunque gestisca gli affari di Willis forse non dovrebbe avergli permesso di fare così tanto lavoro in così poco tempo, specialmente se erano al corrente della sua sua situazione. A difesa di Willis, i suoi rappresentanti avrebbero dovuto proteggere meglio la sua eredità.