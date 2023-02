Bronx 'n' Rome: 50 anni di Hip Hop: Dal 24 febbraio al 14 marzo 2023 presso Officine Fotografiche

News Cinema

Venerdì 24 febbraio dalle 18.00 inaugura a Officine Fotografiche "Bronx 'n' Rome: 50 anni di Hip Hop". Mostre fotografiche, live performance, talk e musica. Con la gradita partecipazione di Hip Hop Protection e Hip Hop Cine Fest.

"Era un party dell'estate del '73/nel Bronx suonavano i funky breaks/il pioniere dell'hip hop è un leggendario dj/un uomo conosciuto come Kool Herc” (Esa su produzione di Shablo).

Quest’anno ricorrono 50 anni da quel party ed Officine Fotografiche (via Libetta, 1 Roma), in collaborazione con il Circolo degli illuminati, intende rendere omaggio alla cultura hip-hop e in particolare alla scena nazionale.

Il fitto programma comprende la mostra di arte visuale che si snoda tra fotografia, illustrazione e pittura, uno showcase live ad opera di tre leggende del panorama rap italiano, Esa, Tormento e Ice one, un talk con il restauratore di sneakers Jacopo De Carli, il quale effettuerà una customizzazione su estrazione, presentazioni editoriali, proiezioni di documentari, laboratorio di scrittura rap e altri ospiti a sorpresa!





Dal 24 febbraio alle 18.00, negli spazi Officine Fotografiche, Garden e Circolo degli

illuminati

MOSTRE: RAPpresento Project- Shutterkilla - Guido Fuà - El Crespo - Sketchmania

- Luca Valerio D'Amico

LIVE/MUSIC: Tormento - Esa - Ice One

LIVE/TALK E LAB: Tormento - Matteo Politanò - Marco Tanca - Paolo Fazzini -

Diamante - Hip Hop Cine Fest

LIVE/ART: Jacopo De Carli - Filippo Leonardi - Resek 47

LIVE/DANCE: GLOVE - Alessandro Veerappen - Silvia Giusti - Martina Monni - Lil B

ESPOSITORI: EDIT Lab- Vintage fren x Vintage Avenue - Hip Hop Protection

MOSTRE

ILLUSTRAZIONE: RAPpresento di Marco Tanca. Progetto nato a metà del 2017 quando ho iniziato a realizzare i ritratti di alcuni protagonisti della scena Hip Hop italiana. Fin da subito, l’idea di base è stata quella di non limitarmi alla pubblicazione delle illustrazioni sul web ma di riuscire a consegnare i ritratti ai diretti interessati.

Così ho iniziato a girare l’Italia per incontrare gli artisti, finora sono state effettuate 113 consegne.

FOTOGRAFIA: Origini di Guido Fuà. Era una nottata del ’91, una delle tante avventure fotografiche nelle quali mi sono coinvolto oltre 30 anni fa, per raccontare la nascita di un movimento in Italia, che traeva ispirazione dalla scena underground americana. L'aria invernale è pungente alle due del mattino su un binario morto della stazione Magliana. La città sembra lontana chilometri nel buio silenzio che avvolge i vagoni di un trenino per Ostia, stazionato per la notte. Lungo il sentiero di traversine, un gruppo di ragazzi giunto di fronte alla locomotrice rimane per un attimo fermo in contemplazione della loro preda.



PITTURA: Tele di El Crespo. Un quasi live painting è quello che ci vuole, come una mozzarella fresca mangiata di fronte al caseificio. Come la voglia di fare arte senza vincoli, limiti e obblighi. Semplicemente l’esigenza di esprimersi.



FOTOGRAFIA: Filippo Leonardi AKA Shutterkilla. El Micro de Oro è un disco che per me rappresenta molto, a partire dalla copertina. Le foto esposte (eccetto una) sono “outtakes” ossia scarti dello shooting per la copertina dell’album. Per l’occasione Primo aveva comprato in autogrill uno speaker da doccia dorato a formadi microfono che portò sul set allestito con due flash a slitta. Era la mattina del 22 dicembre 2013.



FOTOGRAFIA: Filippo Leonardi AKA Shutterkilla. Mic Check nasce per egoismo. Mi sarebbe piaciuto poter sfogliare un libro che raccogliesse i ritratti degli artisti della scena rap italiana, una serie trasversale che li comprendesse tutti, dal panorama mainstream a quello più underground. Per questo motivo ho iniziato a fotografare gli Mc’s col banco ottico di grande formato (4x5”) e pellicole piane bianco e nero, cercando di tradurre con coerenza in fotografia alcuni connotati che hanno caratterizzato la nascita e l’evoluzione del rap come costola del movimento Hip-Hop, partendo proprio dal concetto di “freestyle”, di improvvisazione.

WRITING: Sketchmania è un evento di promozione della cultura dei graffiti attraverso gli sketches che sono alla base della creazione dello stile e propone lavori di writers italiani e internazionali. Negli scorsi eventi di Sketchmania si sono alternate mostre, contest e sessioni di live sketching per fondere la dimensione di ricerca a quella ludica e a quel mood informale che accompagna i writers nella loro vita quotidiana prima di portare il proprio nome per strada o sui vagoni.

WRITING: Luca Valerio D'Amico è un'artista cosmopolita di origine romana. Il suo mezzo espressivo è la "linea" che utilizza in tutte le sue modulazioni, essenziali e all'avanguardia, altre volte invece vive di reminiscenze classico formali. Questa linea nasce dal vissuto dello stesso artista e dal sogno con un registro che talvolta emerge come una matita sopra una superficie raschiata e talvolta come un morbido pennello che avvolge l'occhio e lo trasporta dentro la tela.

>>>>TALK&LAB&ART

Venerdì 24/02/2023 ore 18.00

Rapciclopedia: presentazione editoriale del libro con l’autore Tormento ed il giornalista Matteo Politanò, e talk sul rapporto tra immagine e musica. Rapciclopedia e` un viaggio di vent’anni nella vita di Tormento, nella musica, nello stile underground che ha segnato più` di una generazione: storie di vita vissuta tra la strada e il jet-set, di grandi e fugaci amori, di amicizie e dissing, di un grande successo e di rischi, di

sperimentazione e di contrasti. Ingresso libero, gradita la prenotazione

Venerdì 24/02/2023 ore 18.30

Sessione di ritratti a cura di Filippo Leonardi (Shutterkilla). Gradita la prenotazione

al form https://forms.gle/ituw7Sgv9MLyWiQNA

Venerdì' 03/03/2023 dalle ore 17

Laboratorio di scrittura rap: Diamante è un rapper e educatore italo brasiliano nato a Salvador (Bahia – Brasile), cresciuto a Roma e residente a Milano. Appartenente alla scena rap italiana fin dai primi anni 2000. Ingresso libero gradita la prenotazione

Venerdì' 03/03/2023 dalle ore 18

Family Biz + ALL'ASSALTO: Presentazione editoriale del libro Family Biz in compagnia dell'autore Paolo Fazzini, scrittore, autore televisivo, saggista e membro della crew Menti Criminali. A seguire proiezione del documentario ALL'ASSALTO che vuole indagare le radici del rap in lingua italiana ad opera di quei gruppi i quali hanno rappresentato il controverso fenomeno delle “posse”, sviluppatosi in Italia all'inizio degli anni '90. Ingresso libero, gradita la prenotazione

Venerdì' 10/03/2023 dalle ore 18

CATalogo + IN SA IA: Presentazione editoriale del libro CATalogo , primo artbook di Marco Tanca che racconta 10 anni di mostre personali e collettive attraverso illustrazioni, foto, testi critici, rarità, un percorso sul filo del surreale che approfondisce il poliedrico mondo dell’autore.

A seguire proiezione del documentario “IN SA IA – Viaggio nel Rap Sardo” che ha l’obiettivo di far conoscere e valorizzare il rap sardo, scena che fin dagli esordi ha saputo imporsi e ritagliarsi il proprio spazio anche sul palcoscenico nazionale.

Ingresso libero gradita la prenotazione

Per maggiori informazioni e per le prenotazioni, vi rimandiamo al sito:

roma.officinefotografiche.org/mostre/bronx-n-rome-50-anni-di-hip-hop/



Info mostra:

Officine Fotografiche Roma

via Libetta, 1, 00154 Roma



Orari mostre

dal lun. al ven. dalle 10 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.00 sabato dalle 9.30 alle 12.30 domenica chiuso



Contatti:

of@officinefotografiche.org

06 97274721