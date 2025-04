Bring Her Back, ecco il trailer ufficiale del nuovo horror degli autori di Talk to Me

News Cinema

I fratelli Philippou, nuovamente prodotti dalla prestigiosa A24, tornano al cinema dal 29 maggio con un nuovo film che promette spaventi e turbamenti. Ecco trailer e trama di Bring Her Back, che vede protagonista Sally Hawkins.

Danny e Michael Philippou sono due fratelli, gemelli e australiani, che dopo essere diventati celebri grazie al loro canale YouTube, RackaRacka, nel quale proponevano agli utenti video horror-comedy in live action, hanno esordito al cinema con un horror molto apprezzato dagli appassionati, Talk to Me, uscito in sala due anni fa. Il successo di quel film ha convinto la A24 a dare nuovamente fiducia ai Philippou, che infatti stanno per tornare con un nuovo film che promette spaventi e turbamenti dal titolo Bring Her Back.

In uscita nei cinema italiani il 29 maggio con Eagle Pictures, Bring Her Back vede protagonista l'attrice inglese Sally Hawkins, affinacata da Billy Barratt, Sora Wong e Jonah Wren Phillips, e al momento viene descritto solo come la storia di un fratello e una sorella che scoprono un antico e terrificante rituale nella casa isolata della loro madre adottiva.

Questo che vedete qui di seguito è il trailer ufficiale originale di Bring Her Back.

Bring Her Back: il trailer ufficiale del film