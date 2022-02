Brad Pitt fa causa ad Angelina Jolie per la vendita dell'azienda vinicola in Francia

News Cinema

Brad Pitt ha intentato una causa singolare alla sua ex Angelina Jolie, per annullare la vendita della sua quota nell'azienda agricola che possiedono in Francia, ad un oligarca russo.

Fino al 2016 Brad Pitt e Angelina Jolie sono stati la coppia più bella e in apparenza più felice del mondo. Poi, a differenza delle fiabe, la loro unione si è dissolta non senza strascichi legali e amarezze. E non è ancora finita visto che, dopo aver ottenuto l'affidamento congiunto dei figli e in apparenza superato le divergenze, adesso è Brad Pitt a far causa a lei per una proprietà di cui entrambi detengono una parte: un'azienda agricola in Francia.

Brad Pitt, Angelina Jolie e i vigneti della discordia

Il sito The Wrap riporta la notizia che Brad Pitt ha citato in giudizio la sua ex, Angelina Jolie, per annullare la vendita ad un oligarca russodella sua quota dell'azienda agricola in Francia che possiedono congiuntamente. Nelle carte dell'ingiunzione presentate al tribunale di Los Angeles, Pitt ha detto di esser rimasto sorpreso nell'aver saputo che Angelina Jolie aveva venduto la sua quota nell'azienda vinicola,Château Miraval, a Tenute del Mondo, società sussidiaria di Stoll, controllata dal miliardario russo Yuri Shefler. Secondo l'attore il procedimento è stato illegittimo, in quanto tra di loro vigeva un accordo secondo il quale nessuno dei due avrebbe potuto vendere la sua quota dell'azienda senza il consenso dell'altro. Inoltre, sempre secondo le carte, Jolie non avrebbe più investito denaro nell'impresa dal 2013, a differenza di Pitt. In conseguenza, lui ha chiesto al tribunale una somma (non specificata) di risarcimento danni e l'annullamento della vendita.

Jolie e Pitt si erano sposati proprio a Correns, in Francia, nel 2014, nell'azienda che avevano acquistato insieme nel 2008. Al di là dei tecnicismi legali, probabilmente l'attore ha anche un investimento affetttivo nella proprietà e l'idea di diventare socio di un miliardario russo non gli va tanto a genio. Vedremo cosa deciderà il tribunale.

(foto di Chrisa Hickley, da Wikipedia=